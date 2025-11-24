Guadalajara abre registro para personas cuidadoras; documentos para recibir el apoyo económico

El Gobierno de Guadalajara convoca a todas las personas cuidadoras que brindan atención a familiares con discapacidad a incribirse en el Programa Cuidamos a quien nos cuida, una iniciativa municipal que reconoce y respalda su labor cotidiana a través de un apoyo económico directo.

Este programa está diseñado para facilitar las condiciones de vida de quienes dedican tiempo, esfuerzo y recursos a garantizar el bienestar de sus seres queridos.

El apoyo otorgado será de mil 200 pesos mensuales, hasta por 10 meses por persona beneficiaria.

¿Cómo incribirse al Programa Cuidamos a quien nos cuida?

Para iniciar el proceso de registro, las y los interesados deberán acudir este 25 de noviembre a las 09:00 horas a la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicada en avenida 5 de Febrero 249, en la colonia Las Conchas.

Ese día se entregarán 400 fichas para la revisión de documentos, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con todos los requisitos en orden.

¿Cuáles son los documentos requeridos?

Antes de asistir, es indispensable revisar la documentación solicitada para agilizar el trámite:

INE vigente con domicilio en Guadalajara (original y copia).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (CFE, teléfono fijo, internet, SIAPA o Predial 2025) – original y copia.

Acta de nacimiento de la persona cuidadora – copia.

Acta de nacimiento de la persona que requiere cuidados – copia.

Certificado de discapacidad emitido por Secretaría de Salud o DIF Jalisco que señale la necesidad de cuidados – copia.

Carátula de estado de cuenta con CLABE interbancaria a nombre de la persona cuidadora – copia.

Correo electrónico para contacto y notificaciones.

Para mayor información, están disponibles los teléfonos 33 3669 1300, extensiones 1595, 1497 y 1626, así como el correo aquiencuida@guadalajara.gob.mx

