Guadalajara abre registro para personas cuidadoras; documentos para recibir el apoyo económico

Si cumples con los requisitos y documentación necesaria acude y aprovecha esta oportunidad

Por: Elsy Angélica Elizondo

El Gobierno de Guadalajara convoca a todas las personas cuidadoras que brindan atención a familiares con discapacidad a incribirse en el Programa Cuidamos a quien nos cuida, una iniciativa municipal que reconoce y respalda su labor cotidiana a través de un apoyo económico directo. 

Este programa está diseñado para facilitar las condiciones de vida de quienes dedican tiempo, esfuerzo y recursos a garantizar el bienestar de sus seres queridos. 

LEE: Calendario tentativo de pagos para enero de 2026 de la Pensión del Bienestar

El apoyo otorgado será de mil 200 pesos mensuales, hasta por 10 meses por persona beneficiaria. 

¿Cómo incribirse al Programa Cuidamos a quien nos cuida? 

Para iniciar el proceso de registro, las y los interesados deberán acudir este 25 de noviembre a las 09:00 horas a la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicada en avenida 5 de Febrero 249, en la colonia Las Conchas. 

Ese día se entregarán 400 fichas para la revisión de documentos, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con todos los requisitos en orden. 

¿Cuáles son los documentos requeridos? 

Antes de asistir, es indispensable revisar la documentación solicitada para agilizar el trámite:

  • INE vigente con domicilio en Guadalajara (original y copia).
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (CFE, teléfono fijo, internet, SIAPA o Predial 2025) – original y copia.
  • Acta de nacimiento de la persona cuidadora – copia.
  • Acta de nacimiento de la persona que requiere cuidados – copia.
  • Certificado de discapacidad emitido por Secretaría de Salud o DIF Jalisco que señale la necesidad de cuidados – copia.
  • Carátula de estado de cuenta con CLABE interbancaria a nombre de la persona cuidadora – copia.
  • Correo electrónico para contacto y notificaciones.
Para mayor información, están disponibles los teléfonos 33 3669 1300, extensiones 1595, 1497 y 1626, así como el correo aquiencuida@guadalajara.gob.mx

