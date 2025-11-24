Guadalajara abre registro para personas cuidadoras; documentos para recibir el apoyo económico

El Gobierno de Guadalajara convoca a todas las personas cuidadoras que brindan atención a familiares con discapacidad a incribirse en el Programa Cuidamos a quien nos cuida, una iniciativa municipal que reconoce y respalda su labor cotidiana a través de un apoyo económico directo. Este programa está diseñado para facilitar las condiciones de vida de quienes dedican tiempo, esfuerzo y recursos a garantizar el bienestar de sus seres queridos. El apoyo otorgado será de mil 200 pesos mensuales, hasta por 10 meses por persona beneficiaria. Para iniciar el proceso de registro, las y los interesados deberán acudir este 25 de noviembre a las 09:00 horas a la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicada en avenida 5 de Febrero 249, en la colonia Las Conchas. Ese día se entregarán 400 fichas para la revisión de documentos, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con todos los requisitos en orden. Antes de asistir, es indispensable revisar la documentación solicitada para agilizar el trámite:Para mayor información, están disponibles los teléfonos 33 3669 1300, extensiones 1595, 1497 y 1626, así como el correo aquiencuida@guadalajara.gob.mxEE