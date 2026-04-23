Abren convocatoria para programa de transporte público gratuito para niños en Jalisco

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) abrió la convocatoria para que niñas y niños de entre 5 y 12 años accedan al programa de transporte público gratuito en Jalisco.

La estrategia, que es inédita a nivel nacional, permitirá que los menores se trasladen sin costo a la escuela, pero que también tengan acceso a consultas médicas y otras actividades esenciales para su desarrollo integral.

El programa consiste en que habrá un subsidio de 100% en hasta dos pasajes diarios por beneficiario, con un máximo de 482 traslados al año.

La medida busca reducir el gasto económico que representa el transporte público para los hogares, en especial, en aquellos donde hay más de una niña o niño en edad escolar.

La cobertura del programa será prioritaria en municipios del Área Metropolitana —Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán—, así como en Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán el Grande y Ocotlán.

Para el registro, las madres, padres o tutores pueden ingresar al sitio oficial de la Tarjeta Única (https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx), para poder ingresar sus datos y agendar una cita.

Posteriormente, deberán acudir de manera presencial a los módulos, en la fecha asignada, para integrar expedientes y concluir el trámite del 30 de abril al 30 de mayo de 2026.

Las personas registradas deberán presentar CURP de la niña o el niño, identificación oficial vigente (INE), del padre, madre o tutor, y comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

Todos los documentos deberán presentarse en original para cotejo y con tres copias de cada uno.

Además, se deberán entregar tres copias del formato que se genera al momento de agendar la cita. Para la entrega de la tarjeta es indispensable la presencia de la niña o niño.

En el caso de niñas y niños que ya cuenten con Tarjeta Única Jalisco, únicamente deberán acudir al módulo con la documentación solicitada para la actualización de su perfil y habilitar el beneficio en el mismo plástico. En este único supuesto, no se deberá ingresar a la plataforma en línea para el registro.

Cuando el padre, madre o tutor ya cuenten con Tarjeta Única, pero el niño o niña no, se podrá ingresar al sistema con los datos de la persona adulta para registrar a la niña o niño y generar su formato de trámite. Al acudir a los módulos se habilitará el beneficio, entregando al menor de edad una tarjeta de Mi Movilidad para que reciba ahí sus pasajes gratuitos.

Si el caso es que ni la persona adulta ni el menor cuentan con Tarjeta Única, el padre, madre o tutor deberá registrarse en la plataforma y dar de alta a la niña o niño. Al acudir al módulo con la documentación correspondiente, se le entregará al adulto su Tarjeta Única y a la niña o niño una tarjeta de Mi Movilidad.

La selección de beneficiarios estará a cargo del Comité Técnico de Programas Sociales, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 33-3030-1225 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas.

YC