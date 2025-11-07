Dentro del marco del futuro Paquete Económico 2026 del Gobierno de México, la Cámara de Diputados aprobó este pasado 6 de noviembre, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 en distintos rubros, entre los cuales será beneficiado el Ramo 48, de Cultura. Aquí te contamos todos los detalles.

Ramo 48, Cultura, tendrá reasignación económica

Tras meses de incertidumbre, el Ramo 48, de Cultura, contará con un incremento presupuestal de mil 985.5 millones de pesos adicionales, con lo que su presupuesto total para el 2026 será de 15 mil 081.5 millones de pesos.

A pesar del incremento, en términos brutos, el nuevo presupuesto equivale al ejercido durante 2025. Además, y si a lo anterior se le añade la inflación prevista para el año entrante, de 4.6%, el presupuesto neto de Cultura se encuentra muy por debajo del ya ejercido.

INAH, el programa con mayor presupuesto

De acuerdo con El Economista, la reserva presentada por la Comisión de Cultura y Cinematografía relativa prioriza a tres instituciones del Ramo 48: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

El INAH será el principal beneficiario de esta ampliación presupuestal, al recibir 938 millones de pesos más que se integrarán al programa E063 “Servicios de protección y conservación del patrimonio cultural”.

Con dicho ajuste, el instituto tendrá en 2026 un presupuesto superior a los 3 mil 461 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 77% se destinará al pago de servicios personales: sueldos y prestaciones del personal.

Por su parte, el INBAL obtendrá una ampliación de 985.5 millones de pesos, orientada al programa E066 “Servicios educativos, culturales y artísticos”. Tras esta reasignación, el presupuesto del instituto pasará de casi mil 813 millones a más de 2 mil 798 millones de pesos, con una proporción superior al 95% en materia de gasto en servicios personales.

Por último, los 62 millones de pesos restantes de la reasignación se canalizarán al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). De momento, no se ha precisado el programa presupuestario al que serán asignados los recursos. Sin embargo, dicho incremento permitirá que el organismo alcance un presupuesto de 391.4 millones de pesos, lo cual representa un aumento cercano al 20% en comparación con el monto ejercido durante 2025.

Recordemos que, a raíz de la propuesta inicial presentada por la Presidencia a inicios de septiembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) fueron las principales dependencias que enfrentaron recortes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

