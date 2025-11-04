IDEFT fortalece la formación laboral con cursos de soldadura

Ante la creciente necesidad de soldadores certificados en la entidad, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, intensifica sus programas de capacitación técnica mediante los cursos “Soldadura en General” y “Soldadura, Trazo y Corte”, impartidos tanto en sus distintos planteles como en el Centro de Readaptación Social (CRS).

La soldadura se posiciona como uno de los oficios con mayor proyección en la industria moderna, al ofrecer amplias oportunidades de inserción laboral, independencia económica y desarrollo personal, por ello, el Instituto promueve programas orientados a dotar a las y los participantes de herramientas que les permitan incorporarse con éxito al sector productivo.

“El curso de “Soldadura en General” no solo enseña a unir metales; fomenta la precisión, la disciplina y el trabajo seguro”, destacó Cosío Gaona, quien añadió que los alumnos aprenden desde la interpretación de planos y técnicas de trazo y corte, hasta la aplicación de normas de seguridad industrial y control de calidad, siempre bajo la guía de instructores certificados.

Un ejemplo de esta labor se refleja en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), donde recientemente inició el curso “Soldadura, Trazo y Corte”, dirigido al personal del Ayuntamiento de Zapopan e impartido por el instructor Jesús Cabrera. En la sede de Misión del Bosque, el instructor Alejandro Hernández también conduce un grupo enfocado en fortalecer las habilidades técnicas de los participantes.

En el plantel San Julián, el instructor Ramón Esteban Villalpando Ramírez encabeza la formación práctica de un grupo de estudiantes, a quienes acompaña paso a paso en el perfeccionamiento de sus destrezas, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino también valores como el esfuerzo, la constancia y la seguridad en el trabajo.

Cosío Gaona adelantó que esta capacitación incrementará las oportunidades de empleabilidad, ya que existen vacantes disponibles en distintas empresas interesadas en personal calificado. “Nuestro propósito es claro: formar personas competentes, preparadas y vinculadas directamente con las necesidades reales del mercado laboral”, subrayó.

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su compromiso con la profesionalización continua y la generación de oportunidades que impulsen el desarrollo laboral y el bienestar de las comunidades en Jalisco, pues cada curso, práctica y aprendizaje representa un paso firme hacia un futuro con más oportunidades y progreso para la población.

Con el respaldo del Gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes —quien también preside la Junta Directiva del Instituto—, el IDEFT consolida su papel como un eje fundamental en la formación laboral y el fortalecimiento de las competencias productivas de las y los jaliscienses.

Lee también: Secturjal pide a SICT liberar permisos para que plataformas puedan operar en el aeropuerto tapatío

NA