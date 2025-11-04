Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Vinculan a proceso a José Manuel ‘N’, presunto homicida de ‘Lalito’

José Manuel 'N', presunto homicida de José Eduardo Ramírez Ávalos, fue vinculado a proceso por su supuesta responsabilidad en la muerte del joven y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años

Por: Osiel González Hernández

José Manuel 'N' es señalado de asesinar con un arma punzocortante a Lalito, así como de agredir a otras dos personas más el pasado 24 de octubre. ESPECIAL

José Manuel 'N' es señalado de asesinar con un arma punzocortante a Lalito, así como de agredir a otras dos personas más el pasado 24 de octubre. ESPECIAL

José Manuel 'N', presunto homicida de José Eduardo Ramírez Ávalos, mejor conocido como 'Lalito', fue vinculado a proceso por su supuesta responsabilidad en la muerte del joven aficionado de Chivas, y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años, mientras continúan las investigaciones del caso.

"La sólida carpeta de investigación integrada por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales –perteneciente a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada -, fue determinante para que un Juzgado lo vinculara a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio la tarde de este martes, 4 de noviembre", compartió la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

José Manuel 'N' es señalado de asesinar con un arma punzocortante a Lalito, así como de agredir a otras dos personas más el pasado 24 de octubre, luego de que aficionados de Chivas llevarán la tradicional serenata al equipo previo al Clásico Tapatío frente a Atlas.

Se le vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio por las lesiones ocasionadas a Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel, de 21. En tanto, José Eduardo Ramírez Ávalos, de 15 años, era estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara, en Tlajomulco.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones