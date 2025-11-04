Vinculan a proceso a José Manuel ‘N’, presunto homicida de ‘Lalito’

José Manuel 'N', presunto homicida de José Eduardo Ramírez Ávalos, mejor conocido como 'Lalito', fue vinculado a proceso por su supuesta responsabilidad en la muerte del joven aficionado de Chivas, y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años, mientras continúan las investigaciones del caso.

"La sólida carpeta de investigación integrada por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales –perteneciente a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada -, fue determinante para que un Juzgado lo vinculara a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio la tarde de este martes, 4 de noviembre", compartió la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

José Manuel 'N' es señalado de asesinar con un arma punzocortante a Lalito, así como de agredir a otras dos personas más el pasado 24 de octubre, luego de que aficionados de Chivas llevarán la tradicional serenata al equipo previo al Clásico Tapatío frente a Atlas.

Se le vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio por las lesiones ocasionadas a Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel, de 21. En tanto, José Eduardo Ramírez Ávalos, de 15 años, era estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara, en Tlajomulco.

MF