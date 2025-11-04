Martes, 04 de Noviembre 2025

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este martes 4 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:16 de esta tarde, la Setran informó que por tráfico intenso en la Avenida Adolf Horn y Vicente Guerrero, la ruta A05 Vía 1 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Chulavista hacia Tren Sur.

Mientras que a las 5:18 pm debido a el tráfico cargado y un percance vial en la lateral de Periférico entre Prolongación Pino Suárez y calle Antonio Madrazo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico ingresará al carril confinado en Periférico Norte y Avenida Constituyentes, a la altura de la Universidad Tec Milenio, para continuar su derrotero habitual hasta la estación Barranca de Huentitán.

Por el mismo motivo en la Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 6.25 pm las rutas Parador y Express de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos, con motivo del tráfico cargado en Calzada Independencia desde Avenida González Gallo hasta Avenida Javier Mina / Avenida. Juárez.

Además, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso debido al tráfico intenso en la avenida. 5 de Mayo, entre calle Parral y la lateral de Periférico Poniente, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

