Este es el punto exacto de Jalisco donde puedes ver nieve antes de 2026

Mientras gran parte del Estado mantiene temperaturas templadas incluso en invierno, existe un sitio en Jalisco donde el frío se intensifica, los paisajes cambian por completo y la posibilidad de ver nieve sigue siendo una realidad. Cada año, durante los meses más fríos, este destino natural se convierte en uno de los más buscados por turistas y excursionistas que desean vivir una experiencia invernal sin salir del estado.Se trata del Nevado de Colima, uno de los espacios naturales más emblemáticos y visitados de Jalisco, que recibe anualmente a miles de personas atraídas por su clima gélido, sus extensos bosques y la expectativa de encontrar su cima cubierta de nieve.Aunque el Nevado de Colima ofrece panorámicas espectaculares durante todo el año para senderistas y amantes de la naturaleza, la afluencia de visitantes aumenta considerablemente a partir de noviembre, cuando inicia la temporada invernal, según reportes de sitios turísticos y agencias de viajes.No obstante, autoridades de Zapotlán el Grande señalan que los meses ideales para encontrar nieve en su punto más alto son diciembre, enero y febrero, cuando las bajas temperaturas favorecen la caída y conservación del hielo y la nieve en la zona.Debido a la altitud, el frío extremo, la exposición solar propia de la alta montaña y la lejanía con centros urbanos, autoridades recomiendan tomar diversas medidas antes de realizar la excursión:Asimismo, se recomienda portar una mochila con artículos básicos como linterna, silbato, navaja, bloqueador solar, agua, alimentos energéticos, una chamarra adicional y herramientas de orientación como mapa, brújula o GPS.En cuanto al acceso, las autoridades sugieren verificar previamente las condiciones del camino, ya que es preferible ingresar en vehículos altos o de tracción 4x4, evitando automóviles tipo sedán.Con estas precauciones, el Nevado de Colima continúa siendo el lugar ideal para quienes desean ver nieve en Jalisco y disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes del occidente del país antes de 2026. NA