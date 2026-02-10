Este 9 de febrero, autoridades de la Ciudad de México lograron la detención de Gaby "N" de 43 años de edad señalada como responsable de la muerte de Roberto Hernández, el cual perdió la vida tras ser presuntamente atropellado y arrastrado por la detenida, en calles de la alcaldía Iztapalapa, hace aproximadamente un mes.

La Fiscalía General de la Justicia (FGJ) de la Ciudad de México capturó a la mujer en Ocotlán, Oaxaca, en una operación protagonizada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Así lograron encontrar a Gaby "N"

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer señalada fue capturada el día de ayer 9 de febrero por la noche. En ese sentido, a través de su cuenta oficial de X: @c4jimenez, se publicó un video que muestra a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quienes rodean a la ahora detenida mientras le leen una carta con los detalles de la investigación.

Uno de los agentes lee la orden de aprehensión en la que le hace conocer que fue imputada por el delito de homicidio calificado. Posteriormente la detuvieron y la trasladaron de Oaxaca a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Para dar con la ubicación de la señalada, los elementos de la Fiscalía debieron cotejar análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico.

Los hechos por los que fue detenida Gaby "N" refieren a haber impactado con su automóvil a una motocilceta que era conducida por Roberto Hernandez, un hombre de 52 años de edad. Tras el impacto ocurrido en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente, el automóvil continuó su marcha y arrastró a la persona varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

