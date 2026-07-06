Hospitalito amplía cobertura médica y logra más de 900 cirugías gratuitas de cataratas en Zapopan

Desde el arranque del programa Hospitalito Ve por Ti en 2024, la cobertura médica y la inversión se ha ampliado para llegar a más habitantes de Zapopan y personal del Hospitalito ha realizado 931 cirugías de cataratas sin costo, para beneficiar a 718 pacientes. Además de la cirugía, las y los beneficiarios obtuvieron un lente intraocular, material de curación, insumos quirúrgicos, estudios preoperativos (de sangre, placa de tórax y electrocardiograma) y tres consultas de seguimiento.

Desde 2024 se han inscrito mil 445 personas, de las cuales mil 343 han recibido un diagnóstico. Hospitalito Ve por Ti cuenta con una inversión de nueve millones 570 mil 127 pesos y entre octubre de 2026 y mayo de 2026 ha recibido un mayor impulso. En este periodo se realizaron 736 cirugías, entre ellas de retina, párpados y estrabismo.

Nuevos servicios y equipamiento

También se implementó un nuevo servicio de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Y, con el fin de ampliar la cobertura médica, se destinarán 4.5 millones de pesos para adquirir un sistema de visualización de retina y del fondo del ojo para procedimientos quirúrgicos, un esterilizador de vapor, un láser fotocoagulador integral para retina y un biómetro óptico.

El impacto humano y médico

Luz Elena Espinoza Gutiérrez es una de las beneficiarias del programa del Hospitalito y destacó la atención médica para recuperar la visión. "Yo estaba muy preocupada y asustada, y ya no sabía qué hacer. Cuando escuché de este programa tan cálido y amoroso, me presenté y desde el primer momento recibí el amor que me dieron. Ya no veía con uno de mis ojos, pero me operaron y ya podía ver las batas blancas de los doctores".

Mariana León Barrios, oftalmóloga del Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur, aseguró que las cataratas representan un problema de salud pública, pues no sólo es la pérdida de vista, sino también las afectaciones en la salud mental y la incapacidad del paciente de continuar con sus actividades cotidianas. Con el programa realizan alrededor de 30 cirugías a la semana , detalló.

Modernización e inversión sin precedentes

El director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan, Miguel Ochoa Plascencia, resaltó el equipo con el que cuenta el Hospitalito y la modernización del servicio de oftalmología para llevar a cabo las cirugías de cataratas. Adelantó que continuarán con el programa para llegar a más personas que lo necesiten.

"Se hizo una inversión de casi 15 millones de pesos en equipamiento, microscopio, herramientas que los oftalmólogos necesitan para dar un servicio de calidad. El número completo, en realidad, es casi del doble de cirugías, unas solas del programa, pero hoy tenemos pacientes que vienen de lunes a domingo. Por ahí tenemos a la doctora que se encargó los fines de semana de darle el rostro para atender no sólo el programa de cirugía de cataratas, sino ser además un centro de referencia para emergencias oftalmológicas que no hay en toda la ciudad", expresó.

Un referente de salud pública a nivel nacional

Por último, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, subrayó que el programa de cirugías de cataratas gratuitas continuará durante 2027 y destacó que el Hospitalito es referente a nivel nacional. Resaltó la inversión y el impulso de la administración municipal al sector salud durante su gestión.

También recalcó que el Hospitalito cuenta con una nueva área de terapia intensiva, además de una inversión económica importante para ampliar la atención. Con 234 millones de pesos para 2026, el OPD Salud Zapopan cuenta con su presupuesto más alto de su historia.

"Ni el Hospitalito del Centro ni el Hospitalito Sur le piden nada a un hospital privado […]. Hoy nuestros hospitalitos ya se convirtieron en un referente a nivel estatal. Si son gente de Guadalajara, de San Pedro Tlaquepaque, de donde sea, ya es un referente para todo el estado, y mucha gente de fuera también. Hoy nos visitan porque saben de la calidad que tenemos […]. No hay municipio de los dos mil 435 que hay en la República que tenga hospital privado", anotó.

La sede del programa Hospitalito Ve por Ti se encuentra en el Centro de Oftalmología, ubicada en la Cruz Verde Sur. Los requisitos para ser beneficiario son acreditar residencia en Zapopan, tener edad avanzada o ser niña o niño y presentar un estudio socieconómico.

Para conocer mayores detalles se puede llamar al número 33 4683 2488 o contactar al EvaBot del Ayuntamiento, en el número 33 4170 0780.

NG