Día de Muertos 2025: Panteones que hay en Guadalajara y sus alrededores

La tradición del Día de Muertos incluye acudir a los cementerios para depositarles ofrendas junto a las tumbas, llevar flores, poner algo de música y arreglar las criptas

Por: Oralia López

En la ZMG hay alrededor de 50 panteones contemplando todos los municipios que integran la zona conurbada. Esta es la vista aérea del panteón de Mezquitán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A pocos días de que comience noviembre, mes dedicado a honrar a los seres queridos que ya partieron, las familias en Guadalajara y sus alrededores se preparan para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos. En estas fechas, los tapatíos acostumbran acudir a los panteones para convivir simbólicamente con quienes ya no están, llevar flores, encender veladoras y adornar las tumbas con música, comida y recuerdos.

En la ZMG, la conmemoración también se vive en los hogares, donde se colocan altares con fotografías, velas, papel picado, pan de muerto y los platillos favoritos de los difuntos. Cada elemento de la ofrenda tiene un significado especial y busca rendir homenaje a la memoria y el legado familiar.

La Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con cerca de 50 panteones distribuidos entre los municipios que la conforman. Entre los más destacados se encuentran el histórico Panteón de Belén, hoy convertido en museo; el Panteón Guadalajara, uno de los más grandes de América Latina con sus 58 hectáreas; y el Panteón de Mezquitán, célebre por sus leyendas y recorridos nocturnos que atraen a locales y visitantes cada temporada.

Panteones que hay en Guadalajara y sus alrededores

Panteón Guadalajara
Panteón San Andrés
Panteón de Mezquitán
Panteón Jardín
Panteón Hermosa Provincia
Panteón San Joaquín
Panteón de Huentitán El Alto
Museo Panteón de Belén
Panteón Israelita
Panteón Municipal San Pedrito
Panteón Municipal Tonalá
Panteón Municipal El Rosario
Cementerio Municipal Altagracia
Recinto de la Paz
Paraíso Eterno Valle de los Cipreses
Parque Funeral Colonias
Panteón Municipal Santa Cruz
Nuevo Panteón Municipal El Salto
Panteón Municipal El Salto
Cementerio de Zapopan Centro
Panteón San Sebastianito 
Panteón Ciudad Aztlán
Panteón Santa Ana Tepetitlán
Panteón Municipal Santa Cruz De Las Huertas
Panteón Nuevo Tonalá
Panteón San Gaspar
Panteón Zalatitán
Panteón Mascuala
Jardines del Edén Panteón
Cementerio de Coyula
Cementerio Municipal de Tlaquepaque
Panteón De Santa María Tequepexpan
Panteón Venta del Astillero

