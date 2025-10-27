Día de Muertos 2025: Panteones que hay en Guadalajara y sus alrededores

A pocos días de que comience noviembre, mes dedicado a honrar a los seres queridos que ya partieron, las familias en Guadalajara y sus alrededores se preparan para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos. En estas fechas, los tapatíos acostumbran acudir a los panteones para convivir simbólicamente con quienes ya no están, llevar flores, encender veladoras y adornar las tumbas con música, comida y recuerdos.En la ZMG, la conmemoración también se vive en los hogares, donde se colocan altares con fotografías, velas, papel picado, pan de muerto y los platillos favoritos de los difuntos. Cada elemento de la ofrenda tiene un significado especial y busca rendir homenaje a la memoria y el legado familiar.La Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con cerca de 50 panteones distribuidos entre los municipios que la conforman. Entre los más destacados se encuentran el histórico Panteón de Belén, hoy convertido en museo; el Panteón Guadalajara, uno de los más grandes de América Latina con sus 58 hectáreas; y el Panteón de Mezquitán, célebre por sus leyendas y recorridos nocturnos que atraen a locales y visitantes cada temporada.Panteón Guadalajara Panteón San Andrés Panteón de Mezquitán Panteón Jardín Panteón Hermosa Provincia Panteón San Joaquín Panteón de Huentitán El Alto Museo Panteón de Belén Panteón Israelita Panteón Municipal San Pedrito Panteón Municipal Tonalá Panteón Municipal El Rosario Cementerio Municipal Altagracia Recinto de la Paz Paraíso Eterno Valle de los Cipreses Parque Funeral Colonias Panteón Municipal Santa Cruz Nuevo Panteón Municipal El Salto Panteón Municipal El Salto Cementerio de Zapopan Centro Panteón San Sebastianito Panteón Ciudad Aztlán Panteón Santa Ana Tepetitlán Panteón Municipal Santa Cruz De Las Huertas Panteón Nuevo Tonalá Panteón San Gaspar Panteón Zalatitán Panteón Mascuala Jardines del Edén Panteón Cementerio de Coyula Cementerio Municipal de Tlaquepaque Panteón De Santa María Tequepexpan Panteón Venta del AstilleroOF