Día de Muertos 2025: Panteones que hay en Guadalajara y sus alrededores

A pocos días de que comience noviembre, mes dedicado a honrar a los seres queridos que ya partieron, las familias en Guadalajara y sus alrededores se preparan para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos. En estas fechas, los tapatíos acostumbran acudir a los panteones para convivir simbólicamente con quienes ya no están, llevar flores, encender veladoras y adornar las tumbas con música, comida y recuerdos.

En la ZMG, la conmemoración también se vive en los hogares, donde se colocan altares con fotografías, velas, papel picado, pan de muerto y los platillos favoritos de los difuntos. Cada elemento de la ofrenda tiene un significado especial y busca rendir homenaje a la memoria y el legado familiar.

La Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con cerca de 50 panteones distribuidos entre los municipios que la conforman . Entre los más destacados se encuentran el histórico Panteón de Belén, hoy convertido en museo; el Panteón Guadalajara, uno de los más grandes de América Latina con sus 58 hectáreas; y el Panteón de Mezquitán, célebre por sus leyendas y recorridos nocturnos que atraen a locales y visitantes cada temporada.

Panteones que hay en Guadalajara y sus alrededores

Panteón Guadalajara

Panteón San Andrés

Panteón de Mezquitán

Panteón Jardín

Panteón Hermosa Provincia

Panteón San Joaquín

Panteón de Huentitán El Alto

Museo Panteón de Belén

Panteón Israelita

Panteón Municipal San Pedrito

Panteón Municipal Tonalá

Panteón Municipal El Rosario

Cementerio Municipal Altagracia

Recinto de la Paz

Paraíso Eterno Valle de los Cipreses

Parque Funeral Colonias

Panteón Municipal Santa Cruz

Nuevo Panteón Municipal El Salto

Panteón Municipal El Salto

Cementerio de Zapopan Centro

Panteón San Sebastianito

Panteón Ciudad Aztlán

Panteón Santa Ana Tepetitlán

Panteón Municipal Santa Cruz De Las Huertas

Panteón Nuevo Tonalá

Panteón San Gaspar

Panteón Zalatitán

Panteón Mascuala

Jardines del Edén Panteón

Cementerio de Coyula

Cementerio Municipal de Tlaquepaque

Panteón De Santa María Tequepexpan

Panteón Venta del Astillero

