Hoteles en Jalisco con descuentos exclusivos para adultos mayores con Inapam

Viaja, descansa y disfruta al mejor costo con los descuentos exclusivos que la tarjeta Inapam te ofrece en algunos hoteles de Jalisco

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con la tarjeta INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a servicios, productos y experiencias con tarifas preferenciales. PEXELS/ESPECIAL

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio que se otorga a las personas de la tercera edad con el objetivo de que puedan acceder más fácilmente a distintos servicios, experiencias, víveres y productos que les ayuden a mantener una vida digna.

La credencial funciona como un documento oficial que permite identificar al sujeto como beneficiario del Inapam, lo que garantiza que pueda obtener descuentos, promociones y más ventajas en los establecimientos que tienen convenio con la institución.

Aunque muchos creen que la tarjeta del Inapam es exclusiva para servicios básicos, la realidad es que el organismo público se ha encargado de cubrir todo aquel ámbito que pueda contribuir a formar una vida mucho más amena, por lo que dentro de sus categorías incluyó los viajes, experiencias, actividades de ocio, entretenimiento y hoteles.

En Jalisco, el Inapam ha encontrado una forma especial de colaborar con algunos de los hoteles más destacados del estado, con el propósito de ofrecer a sus beneficiarios vivencias únicas y estancias llenas de comodidad, cultura y descanso. 

Gracias a estos convenios, las personas adultas mayores pueden disfrutar de tarifas preferenciales y servicios pensados especialmente para ellas, promoviendo también el turismo incluyente y accesible.

Si deseas conocer qué hoteles participan en este programa y cómo aprovechar los descuentos con tu tarjeta Inapam, aquí te compartimos la lista de opciones para que planees tu próxima escapada.

San Julián

  • Hotel Loma Bonita – Prol. Hidalgo #1260 Poniente, Col. Centro, C.P. 47170

San Miguel el Alto

  • Hotel Mesón de los Cristeros – Francisco I. Madero #12, Col. San Miguel el Alto, C.P. 47140

Sayula

  • Hotel Gran Casa Sayula – Independencia #62, Col. Centro, C.P. 49300
  • Hotel La Provincia – Ramón Corona #65, Col. Centro, C.P. 49300
  • Hotel Mesón del Ánima – Ávila Camacho #171 Oriente, Col. Centro, C.P. 49300

Guadalajara

  • Inmobiliaria Hotelera Tapatía S.A. de C.V. – Sucursales en Zapopan, C.P. 45169
  • Hotel de Mendoza S.A. – Venustiano Carranza #16, Col. Centro, C.P. 44100

Conoce todos los beneficios y ventajas de tu tarjeta INAPAM ingresando a su página oficial: https://www.gob.mx/inapam. 

