Arranca Intermoda 84 con convenio con la UdeG y colección de Iván Avalos

Con un llamado a fortalecer el diseño nacional, la industria textil y la vinculación entre sectores productivos y académicos, se llevó a cabo la inauguración de la edición 84 de Intermoda en Expo Guadalajara.

Durante su intervención, Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, centró su mensaje en los programas que articulan esta edición y en la participación del diseño nacional dentro de la plataforma. Señaló que uno de los ejes es la incorporación del programa Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía, el cual permitirá identificar a los expositores cuyos productos son fabricados o ensamblados en el país mediante un distintivo oficial.

“Gracias a esta colaboración, los expositores con productos fabricados o ensamblados en nuestro país podrán utilizar un distintivo oficial que acredite su origen, fortaleciendo la identidad, la competitividad y el orgullo por lo hecho en México”, expresó.

Castellanos explicó que esta iniciativa busca potenciar la visibilidad del pabellón Trending, un espacio dedicado al diseño de autor, y anunció que, por primera vez, el segundo piso de Expo Guadalajara será sede de las pasarelas de este pabellón. En él participarán marcas que forman parte de Trending, así como firmas que han estado presentes en ediciones anteriores.

“Todas ellas presentarán sus propuestas ante compradores y profesionales de la industria en un formato ágil y cercano, diseñado para impulsar su visibilidad y alcance”, afirmó.

El presidente de Intermoda destacó el pabellón Hecho en Jalisco, al que definió como una iniciativa que refleja la presencia del sector textil y de confección del estado. En este contexto, mencionó la colaboración de cámaras, marcas y municipios como Sayula, Zapotitlán y Colotlán, este último identificado por su tradición en el tejido piteado.

Finalmente, invitó a recorrer los 12 pabellones que conforman la exposición y a transitar por la alfombra roja, concebida como un recorrido estratégico para conectar a compradores con la oferta comercial y los espacios de conocimiento.

Expo Intermoda 2026

Intermoda y UdeG firman convenio

Luis Gustavo Padilla Montes, coordinador general de Vinculación de la Universidad de Guadalajara, abordó el contexto global y la importancia de fortalecer alianzas locales frente a los cambios económicos, sociales y políticos a nivel internacional. Destacó que Intermoda se ha consolidado como un espacio que trasciende la exhibición comercial.

“Intermoda, desde el análisis que hemos venido haciendo por varios años, es mucho más que un espacio de exhibición. Es un punto de encuentro donde converge el talento, la innovación, el emprendimiento y la visión de futuro”, señaló.

Padilla Montes recordó el papel que tuvo la exposición en la reactivación de las actividades presenciales tras la pandemia y subrayó la capacidad del evento para adaptarse a escenarios complejos. Indicó que la industria de la moda tiene impactos que rebasan lo económico y se reflejan en ámbitos sociales, culturales y territoriales.

En ese marco, destacó la firma del convenio de colaboración entre Intermoda y la Universidad de Guadalajara, orientado al desarrollo de talento universitario y a la generación de proyectos conjuntos.

“Para la universidad es un gran honor mantener y acrecentar esta alianza, con el objetivo de invertir en lo más importante que son las personas, el talento y el futuro de Jalisco”, expresó.

Detalló que el acuerdo contempla la realización de prácticas profesionales para estudiantes de carreras afines, así como estudios de investigación aplicada, transferencia tecnológica y de conocimiento, además de acciones vinculadas al bienestar compartido y la sostenibilidad.

“Vincular significa escuchar, comprender las necesidades de los demás, generar conocimiento aplicado útil y formar talento con pertinencia social y profesional”, añadió.

Expo Intermoda 2026

Jaime Pedroza Hernández, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido Delegación Jalisco, señaló que Intermoda representa un espacio clave para las operaciones comerciales del sector y para el lanzamiento de nuevas marcas y colecciones.

“Intermoda es un gran activo de la industria del vestido. Cada semestre se realizan una gran cantidad de operaciones comerciales que benefician a empresas en todo el país”, afirmó, al tiempo que llamó a dar preferencia a las prendas hechas en México ante los cambios en el comercio internacional.

Antonio Lancaster-Jones González, coordinador de Industriales de Jalisco, destacó que la exposición es resultado del trabajo colaborativo entre empresarios, instituciones, cámaras y gobierno. Subrayó que la innovación y la tecnología son elementos necesarios para competir y crecer dentro del sector.

“Hoy queda claro que el éxito de las industrias no se construye de manera individual, sino en equipo, con objetivos compartidos y una visión de largo plazo”, dijo.

Por su parte, José Andrés Orendáin de Obeso, presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, señaló que Intermoda se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y oportunidades de negocio. Informó que Expo Guadalajara ha incrementado su abastecimiento de energía solar, alcanzando una capacidad cercana a los 500 kW, lo que permite cubrir el 12 por ciento del consumo diario del recinto, además de haber obtenido una certificación dentro de un programa de cumplimiento ambiental voluntario.

En representación del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, jefe del Gabinete estatal, destacó el papel de la exposición como generadora de oportunidades de negocio y derrama económica, así como la participación de municipios vinculados a la industria textil.

Durante la ceremonia, Alberto Uribe, director general de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, entregó a Intermoda el certificado Hecho en México. Al respecto, señaló que este distintivo representa una oportunidad para fortalecer la industria nacional.

“Para el Gobierno de México es un honor poder entregar este certificado en un año tan importante”, expresó.

Expo Intermoda 2026

El universo de Iván Ávalos

La edición 84 de Intermoda abrió su programa de pasarelas con “Claudio Vol. I”, la propuesta presentada por el diseñador mexicano Iván Ávalos en el Fashion Space. La colección marcó el inicio formal del calendario de desfiles y se planteó como un ejercicio narrativo que articula memoria, pérdida y permanencia.

En palabras del propio diseñador, la pasarela fue concebida como un mensaje íntimo. “Es una carta de amor, de perdón, de resiliencia, de un corazón que se mantiene de recuerdos”, explicó, al detallar que la colección está dirigida a figuras simbólicas que habitan su universo creativo y emocional.

“Claudio Vol. I” estuvo integrada por 50 looks que recorrieron distintas etapas de una historia personal. Ávalos señaló que el proyecto parte de la idea de la trascendencia y de la forma en que las emociones pueden transformarse en un lenguaje visual. “Tratamos de hacer una historia, de ver a la muerte y a la trascendencia como un arte, contarles una historia y sacar cosas de dentro”, afirmó.

Durante el desfile, las modelos avanzaron con volúmenes amplios y estructuras que remiten a una silueta extra grande, uno de los sellos del diseñador. Ávalos explicó que esta elección responde a una búsqueda constante dentro de su trabajo. “Hay volúmenes gigantes que son lo que caracterizan a Iván Ávalos, y ver también a una mujer, cómo se ve así, grande, voluminosa, llamando la atención”, comentó.

Expo Intermoda 2026

La colección también incorporó elementos recurrentes en su imaginario, como referencias personales y símbolos que dialogan con la fantasía. “La idea es que cuando estén desfilando los lleve a otro mundo y que no se sientan viendo ropa, sino que esto los envuelva en algo”, dijo.

El diseñador reconoció que el proceso detrás de la pasarela implicó un trabajo intenso, tanto físico como emocional. “Hay mucho trabajo y mucho cansancio”, señaló, al referirse a la preparación previa al desfile.

Sobre el momento inmediato al desfile, Ávalos describió una mezcla de tensión y expectativa. “Tienes que estar viendo que todo esté como quieres que esté, hay mucha adrenalina, estás nervioso, escuchas muchos gritos”, compartió. “La felicidad se siente”.

“Claudio Vol. I” se presentó como un homenaje dedicado a una figura central en la vida del diseñador, planteado desde una narrativa que aborda el amor, el duelo y la vulnerabilidad.

Actividades a seguir:

Miércoles 21

11: 00 Conferencia: "Activando el color AW 26/27 y la creación en la era de la IA"

11:00 EXPERIENCIAS- Activación: "100 TRENDOS DIJERON"

13:00 FASHION SPACE - Pasarela Icy Denver

15:0 IM TALKS - Conferencia: “Medios de moda en evolución: Tendencias editoriales que venden"

Jueves 22

13:00 FASHION SPACE-PASARELA: Colectivo Fashion Group

13:00 IM TALKS- PANEL PRESENTADO POR TIENDA NUBE: El futuro digital de la moda mexicana

15:00 FASHION SPACE - Pasarela por Tienda Nube

Viernes 23

13:00 FASHION EXPERIENCE-Concurso Mezclarte-"Moda Retro-Futurista" por Rubén Díaz

YC