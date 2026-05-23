Hay nuevo hallazgo de restos en fosa de Las Pintitas por Madres Buscadoras

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco dio a conocer un nuevo hallazgo relacionado con las labores de búsqueda que llevaron a cabo durante este sábado en una fosa clandestina ubicada en la colonia Las Pintitas, en el municipio de El Salto.

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Al igual que este viernes, cuando también fue reportado el hallazgo de más restos en la zona, el colectivo informó que fue localizada una presunta fosa con restos calcinados en la colonia mencionada, donde desde hace varios días se mantienen labores de búsqueda de restos humanos.

Esto lo informó la líder del colectivo de búsqueda, Ceci Patricia Flores, quien ha estado en recientes días en Jalisco.

Hasta ahora, el saldo acumulado en el sitio es de al menos 62 bolsas con restos humanos, además de tres cuerpos completos y múltiples fragmentos óseos con huellas de calcinamiento.

Los restos encontrados permanecen bajo análisis del personal ministerial y forense, que realiza el levantamiento, clasificación y registro correspondiente para determinar cuántas víctimas podrían estar relacionadas con este punto clandestino.

Las Madres Buscadoras de Jalisco mantienen trabajos en la zona desde el pasado 25 de abril, fecha en la que localizaron los primeros indicios de restos calcinados y otros indicios en la zona. Desde entonces, han identificado alrededor de 20 puntos con características similares.

Colectivo denuncia presunto crematorio clandestino y amenazas en Lagos de Moreno

Por otro lado, durante este sábado, el colectivo se trasladó hasta el municipio de Lagos de Moreno para continuar con la inspección y trabajos de búsqueda en un punto donde se detectaron restos calcinados, denunciando las integrantes del colectivo de búsqueda que se trata de un crematorio clandestino.

Durante la jornada de este sábado no hubo hallazgo de restos, por lo que las acciones de búsqueda continuarán este domingo, informó Ceci Flores.

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El punto intervenido en Lagos de Moreno es un predio ubicado en la comunidad Plan de los Rodríguez. Incluso, la líder del colectivo denunció que había amenazas para no continuar con la búsqueda en aquel sitio.

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