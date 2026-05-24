El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes domingo 24 con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy domingo 24 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe y Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac y Santa Margarita con 30 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 30 puntos IMECA Buena Country 47 puntos IMECA Buena Oblatos 39 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 37 puntos IMECA Buena Águilas 53 puntos IMECA Buena Las Pintas 77 puntos IMECA Mala Miravalle 59 puntos IMECA Mala Loma Dorada 55 puntos IMECA Buena Santa Fe 78 puntos IMECA Aceptable Centro 54 puntos IMECA Buena Vallarta 60 puntos IMECA Buena

¿Hay contingencia hoy 24 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este domingo 24 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac y Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 78 puntos IMECA en Santa Fe.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS