¿Cuánto se hace de Guadalajara a Puerto Vallarta?

Viajar de Guadalajara a Puerto Vallarta durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua es una de las actividades más comunes para quienes buscan sol, playa y, sobre todo, descanso.

¿Cuál es la distancia entre Guadalajara y Puerto Vallarta?

De acuerdo con Google Maps, entre la capital de Jalisco y uno de los municipios más visitados por los turistas en el occidente del país, hay una distancia de alrededor de 300 kilómetros que puede recorrerse en auto, autobús o avión, lo que lo convierte en un destino accesible y atractivo. Si se viaja por tierra, el trayecto ofrece paisajes de montaña y selva, preparando al visitante para un cambio de ritmo hacia el ambiente tropical de la costa de ese lado del país.

Google Maps indica que el tiempo que se hace desde el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) al puerto depende de la ruta elegida, así como del medio de transporte. La más común es por la carretera Guadalajara-Ameca-Mascota-Puerto Vallarta (carretera Federal 70), y por esta vía se llega en coche en un promedio de 5 horas; la otra es la autopista Guadalajara-Tepic-Puerto Vallarta (con una duración de alrededor de 3 horas); y vuelo directo de alrededor de 50 minutos sin contar los tiempos de espera.

Puerto Vallarta vive entre los meses de junio a septiembre una mezcla de calor intenso durante el día y lluvias por las tardes o noches, debido al verano. Esto favorece las actividades acuáticas como el snorkel o paseos en lancha durante las mañanas en playas de aguas tranquilas, antes de que lleguen las precipitaciones típicas de la tarde. Las noches, más frescas y húmedas, se prestan para disfrutar la gastronomía y la vida nocturna del lugar.

Todo lo que debes saber sobre Puerto Vallarta, destino popular entre tapatíos

Ya sea en coche, autobús o vuelo corto, viajar desde Guadalajara a Puerto Vallarta es una forma cómoda y rápida de tener descanso tras el trabajo o varios meses de clases sin parar. Se recomienda empacar ropa ligera, traje de baño, bloqueador solar y calzado cómodo para los paseos a pie. Reservar con tiempo también es importante, ya que la demanda se dispara durante las vacaciones. Con todo esto en cuenta, Puerto Vallarta sigue siendo una opción ideal para quienes buscan escapar del calor tapatío y sumergirse en un ambiente de playa.

Puerto Vallarta es el destino de vacaciones por excelencia para los tapatíos, un lugar de costa en el que se puede pasear en estos días. El portal visitpuertovallarta.com.mx enlista algunas en las que se puede tomar el sol, disfrutar de un paseo por la arena, disfrutar de música en vivo o practicar actividades acuáticas de tu preferencia.

En este municipio se encuentran las playas Camarones, Colomitos, Los Muertos, Las Glorias, Olas Altas, Las Estacas, Costa Sur, Nuevo Vallarta, Conchas Chinas, Las Gemelas, Palmares, Las Caletas, Playa de Oro, Mismaloya, Punta Negra, Garza Blanca, Arcos, entre otras.

Si eres de los afortunados que pueden viajar en estos días que quedan de vacaciones de Semana Santa y Pascua, aprovecha y no te pierdas la oportunidad de salir de la ciudad para disfrutar o conocer de Puerto Vallarta y los otros destinos de playa de Jalisco, donde hay lugares para tomarse fotos, comer platillos tradicionales de la zona, y relajarse.

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