Hagamos propone un Fondo de atención a víctimas ante hechos de violencia en Jalisco

Ante los hechos de violencia que se han vivido en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) desde ayer, el grupo parlamentario de Hagamos en el Congreso de Jalisco propuso la creación de un Fondo de atención a víctimas, abastecido con recursos de partidas presupuestales relacionadas al Estado y provenientes de la federación, que serán entregados a partir de un censo y padrón específico de afectados.

El objetivo es apoyar a personas que perdieron su vehículo o herramienta de trabajo, comerciantes cuyos negocios fueron afectados, familias que perdieron la vida y a quienes requieran atención médica y psicológica.

Además, como parte de esta propuesta, pide una mesa paralela a la mesa de seguridad convocada por el Gobierno del Estado a fin de conformar un Plan de acción para la contención y reparación de daños y afectaciones en los municipios, regiones y el AMG.

A través de un comunicado, el partido llamó a la unidad entre los tres poderes del Estado y compromiso de todas las fuerzas políticas “para asumir medidas que permitan la normalización de la vida pública y el restablecimiento de las condiciones para que la sociedad jalisciense recupere sus actividades laborales, familiares y sociales con seguridad”.

Reconoce que los mecanismos de atención a víctimas no fueron diseñados para una situación como la actual, por ello, sugiere reactivar el Sistema y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y ampliar sus capacidades.

“´Proponemos acciones interinstitucionales para generar formas de contribución a la restitución patrimonial […]. El grupo parlamentario de Hagamos hace un llamado respetuoso a los grupos parlamentarios del Congreso del Estado de Jalisco para que todas las fuerzas políticas y las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal podamos construir juntos la respuesta que Jalisco necesita” , concluye el comunicado.

