Lunes, 23 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Embajada de EU continúa con alerta de seguridad para sus ciudadanos en México

La embajada pidió monitorear los medios locales, consultar el estado de carreteras

Por: Elsy Angélica Elizondo

El aviso, fechado el 23 de febrero de 2026, señala que los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse y evitar desplazamientos innecesarios en zonas específicas, entre ellas Guadalajara. EL INFORMADOR / CANVA

El aviso, fechado el 23 de febrero de 2026, señala que los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse y evitar desplazamientos innecesarios en zonas específicas, entre ellas Guadalajara. EL INFORMADOR / CANVA

La Embajada de Estados Unidos en México emitió la Actualización 4 de su Alerta de Seguridad, advirtiendo a sus ciudadanos sobre operativos policiales y militares en curso, bloqueos carreteros y actividad delictiva en diversas regiones del país, principalmente en el estado de Jalisco. 

El aviso, fechado el 23 de febrero de 2026, señala que los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse y evitar desplazamientos innecesarios en zonas específicas, entre ellas Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ciudad Guzmán. También se incluyen regiones de Baja California, Nayarit, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas

El personal del Gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana, Chiapas y Michoacán permanece resguardado hasta nuevo aviso, mientras que al personal en Monterrey se le ordenó no salir del área metropolitana. 

LEE: ONU lamenta muertes de civiles y militares tras jornada violenta

En el ámbito aéreo, los vuelos en Puerto Vallarta continúan interrumpidos por falta de tripulaciones, mientras que en Guadalajara algunos vuelos nacionales y hacia Estados Unidos operan con ajustes. El resto de los aeropuertos del país mantiene operaciones normales. 

La embajada pidió monitorear los medios locales, consultar el estado de carreteras a través de Capufe, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener informados a familiares y amigos sobre la ubicación y bienestar de cada persona.

Para emergencias, el aviso incluye los números de contacto de la embajada y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, disponibles las 24 horas. 

Mayor información AQUÍ.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones