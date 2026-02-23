La Embajada de Estados Unidos en México emitió la Actualización 4 de su Alerta de Seguridad, advirtiendo a sus ciudadanos sobre operativos policiales y militares en curso, bloqueos carreteros y actividad delictiva en diversas regiones del país, principalmente en el estado de Jalisco.

El aviso, fechado el 23 de febrero de 2026, señala que los ciudadanos estadounidenses deben refugiarse y evitar desplazamientos innecesarios en zonas específicas, entre ellas Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ciudad Guzmán. También se incluyen regiones de Baja California, Nayarit, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

El personal del Gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana, Chiapas y Michoacán permanece resguardado hasta nuevo aviso, mientras que al personal en Monterrey se le ordenó no salir del área metropolitana.

En el ámbito aéreo, los vuelos en Puerto Vallarta continúan interrumpidos por falta de tripulaciones, mientras que en Guadalajara algunos vuelos nacionales y hacia Estados Unidos operan con ajustes. El resto de los aeropuertos del país mantiene operaciones normales.

La embajada pidió monitorear los medios locales, consultar el estado de carreteras a través de Capufe, seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener informados a familiares y amigos sobre la ubicación y bienestar de cada persona.

Para emergencias, el aviso incluye los números de contacto de la embajada y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, disponibles las 24 horas.

