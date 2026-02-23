Con la terminación de la suspensión de clases presenciales, la reanudación del servicio de transporte público en su totalidad y las detenciones que se han realizado en distintos municipios de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el secretario general del Gobierno del Estado, Salvador Zamora, afirmó que la actividad productiva, social y económica en la entidad regresará a la normalidad de forma paulatina .

“Queremos decirle a la gente que toda la actividad social, toda la actividad productiva, por supuesto, económica, se irá restableciendo paulatinamente de acuerdo a los informes oficiales que estaremos dando en las próximas horas […]. Aquí en Jalisco, desde luego, estuvimos atentos desde el primer minuto en atender todas las situaciones de emergencia que se vivieron”, aseguró.

En las próximas horas se determinará si continúa la medida de suspensión de clases presenciales o se reanudarán las actividades normales; el servicio de transporte masivo, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y el Tren Ligero, operan al 50 por ciento de su capacidad; las rutas alimentadoras lo hacen al 16 por ciento. En Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatiltán de Morelos y Lahos de Moreno se reestableció el servicio, informó el Gobierno estatal.

El secretario de Transporte, Diego Monraz, indicó que a lo largo del día se ha presentado baja afluencia de usuarios, mientras que taxis y plataformas como Uber, Didi e Indrive en Puerto Vallarta y el AMG operan de forma gradual.

Con la implementación del código rojo, fueron suspendidas las jornadas de vacunación en los puntos extramuros e itinerantes , así como los eventos masivos, como conciertos, y polideportivos del CODE Jalisco. Los museos a cargo de la Secretaría de Cultura se mantienen cerrados.

La recomendación es atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales y evitar difundir aquella que no esté confirmada.

SV