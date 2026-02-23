Embajada de EU en Guadalajara suspende citas por segundo día tras bloqueos

Por segundo día consecutivo el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara suspenderá actividades, luego de los bloqueos y situaciones de inseguridad registrados el domingo, y este lunes en algunos municipios de Jalisco, tras la captura y muerte del líder criminal Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

Así lo dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en Guadalajara, que a través de sus redes sociales oficiales señaló que los servicios rutinarios de visas y de atención a ciudadanos estadounidenses previstos para mañana martes 24 de febrero fueron han sido suspendidos, "debido a las operaciones de seguridad en curso y a las consiguientes interrupciones en los viajes".

En su mensaje, la autoridad consular afirmó que las citas previstas para el día de mañana serán reagendadas próximamente, por lo que instó a la ciudadanía en trámites a mantenerse pendientes de su correo electrónico mediante el cual iniciaron su proceso, y donde se les estará brindando información al respecto de la reprogramación de sus citas.

Por ejemplo, este lunes las autoridades consulares informaron que, aquellas citas que se tenían previstas para este lunes 23 de febrero fueron reprogramadas automáticamente para el día 17 de abril de 2026.

Para el caso de las personas ciudadanas americanas quienes se encuentran en México, y quienes requieran de apoyo consular urgente, puso a su disposición los siguientes contactos: desde México en el +1-202-501-4444, y desde Estados Unidos a través del +1-888-407-4747.

Por otra parte, las autoridades consulares informaron que, aquellas personas quienes no hubieran podido asistir a su cita en el Consulado o la Embajada debido a bloqueos viales u otras demoras en el transporte relacionadas con las medidas de seguridad, puede ingresar a su cuenta en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y enviar una solicitud de "No acudí a mi cita" al día siguiente de su cita programada.

YC