Como parte del programa de Jalisco con Estrella, con el cual el Gobierno del Estado rehabilitará cinco mil 800 planteles educativos en la entidad, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que en la ciudad serán intervenidas 102 escuelas públicas con miras a entregar una cada semana durante el periodo escolar. Su administración destinará tres millones de pesos en apoyos para 37 planteles que requieren mantenimiento , como iluminación, impermeabilización, entre otros.

"Ya se entregaron 31 escuelas. Estaremos entregando al menos una escuela por semana durante las próximas semanas, mientras que haya periodo escolar. El total de las escuelas autorizadas para el municipio, hasta el día de hoy, son 102; viene otro paquete de autorización que les estaremos compartiendo", explicó la presidenta municipal.

El director general del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Francisco Ontiveros, adelantó que las próximas escuelas que serán entregadas como parte de este programa se ubican en las colonias Mezquitán Country, Barranquitas, El Retiro y San Marcos. Para el primer semestre de 2026 se tiene la licitación para tres planteles, -con una bolsa cercana a los 209 millones de pesos-, mientras que otros 14 están programados; además, se llevan a cabo intervenciones menores en 44 instituciones, como instalación de domos, adecuación de la cancha, trabajos de pintura, impermeabilización, conexión a internet, modernización de pisos y baños, con una inversión de 220 millones de pesos.

Las obras también comprenden equipamiento tecnológico , como pantallas inteligentes, un aula de música y un carrito con 40 chromebooks para docentes. Ontiveros detalló que en 2025 se invirtieron 507 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas; este año, durante los primeros seis meses, la cifra es cercana a los 430 millones. Resaltó que se utilizan materiales sustentables y de bajo mantenimiento, además de que, cuando las condiciones lo permiten, se construyen nidos de lluvia para captar agua pluvial y paneles solares para garantizar energía eléctrica. El objetivo del programa Jalisco con Estrella es brindar espacios dignos a los estudiantes de la entidad, así como generar comunidad en las colonias beneficiadas, aseguró.

Por su parte, la coordinadora de Construcción de Comunidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Erika Zavala López, señaló que con el programa "Escuela con corazón" el municipio destina tres millones de pesos para que 37 planteles puedan llevar a cabo acciones de mantenimiento, como impermeabilización, pintura, atención eléctrica, entre otras. Los apoyos son de hasta 80 mil pesos por escuela .

En tanto, con la campaña "Listas y listos para la escuela" se destinarán 144 millones 200 mil pesos para la compra de mochilas, útiles, tenis, pants y chamarras, en beneficio de más de 180 mil alumnos. Para las y los estudiantes universitarios, el Gobierno alista apoyos económicos de hasta 10 mil pesos semestrales para mil jóvenes. Con este programa se busca combatir la deserción escolar y el rezago educativo.

La funcionara recordó que cuentan con un programa de seguridad escolar, que impulsa la cultura de paz y capacitaciones. En conjunto con el Instituto de Justicia Alternativa, 73 mediadores escolares, que son los docentes, trabajarán en la atención a casos de bullying, violencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Se espera impactar a 148 escuelas.

La alcaldesa añadió que en Guadalajara hay más de 180 mil menores estudiantes, 10 mil docentes y 474 planteles . Además, su administración destina 63 millones de pesos para mejorar la movilidad, infraestructura y seguridad en entornos escolares. En total, las inversiones del Gobierno del Estado y del municipio para intervenir escuelas suman mil millones de pesos.

"El programa de escuelas con estrella y el de entornos escolares que emprendemos, acompañando el esfuerzo del Gobierno del Estado y del INFEJAL, es un programa profundo. Un programa que le da a nuestras niñas y niños herramientas para su formación", anotó.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara.

SV