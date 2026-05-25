Una mujer falleció la tarde de este lunes tras ser atropellada en la Calzada González Gallo, en el municipio de Guadalajara. Se trata de la segunda víctima fatal por atropellamiento del día en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Los hechos ocurrieron en la Calzada González Gallo, cerca del cruce con la Calzada Independencia, en el municipio tapatío.

El hecho generó una intensa movilización por parte de corporaciones de emergencia y autoridades, luego de que se reportara a una persona lesionada sobre la vía pública.

A la llegada de servicios médicos, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que falleció debido a las lesiones causadas por el incidente.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era una mujer de la tercera edad y presuntamente vivía en situación de calle, aunque esto no se confirmó por parte de las autoridades. Tampoco contaba con identificación, por lo que no se supo mayores datos sobre su identidad.

Los oficiales trabajan en la búsqueda del presunto causante, que aparentemente huyó del lugar tras el incidente, dejando el cuerpo de la víctima tirado en la vía pública. Se solicitó mando y conducción al Ministerio Público para que continúen las investigaciones correspondientes.

Suman dos atropellamientos mortales en un solo día en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Apenas unas horas antes, la mañana de este lunes, otra persona adulta, en este caso un hombre de la tercera edad, falleció tras haber sido embestido por una unidad de la ruta C29 , antes 610.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Malecón y Gigantes, cerca del Parque Luis Quintanar, donde el hombre adulto mayor fue arrollado por la unidad mencionada.

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A diferencia de lo que ocurrió con la mujer atropellada, en este caso el conductor sí fue detenido por personal de la Policía Metropolitana, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.

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