Falsa alarma de bomba provoca evacuación masiva en Palacio Federal de Guadalajara

Una falsa alerta sobre un supuesto artefacto explosivo en las inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en Paseo Alcalde y Juan Álvarez, en la Zona Centro de Guadalajara, generó la movilización de autoridades.

Dicha situación derivó en el desalojo de cientos de personas y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, una llamada advertía sobre un vehículo con explosivos, lo que movilizó a elementos de seguridad, binomios caninos y personal especializado.

Operativo con binomios caninos y equipo especializado

Personal del grupo antiexplosivos Tedax de la Secretaría de Seguridad del Estado acudió con binomios caninos para realizar la inspección del edificio, que alberga dependencias como el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría Agraria, entre otras oficinas federales.

La situación obligó a evacuar a trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el inmueble realizando trámites.

Descartan riesgo tras inspección

Una vez concluida la revisión, las actividades en el edificio se reanudaron de manera normal, luego de que se descartó cualquier tipo de explosivo que pusiera en riesgo al inmueble, así como a las fincas aledañas, según el reporte de las autoridades.

Revisión se extendió a vehículos cercanos

Además, los vehículos de los alrededores también fueron inspeccionados por el grupo antibombas de la corporación estatal, como parte del protocolo de seguridad para descartar cualquier amenaza.

Falsas llamadas saturan el 911 en Jalisco: 4 de cada 5 son improcedentes

El problema de las falsas alarmas representa un desafío constante para las corporaciones de seguridad en la entidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, en Jalisco cuatro de cada cinco llamadas al 911 son falsas o improcedentes.

Tan solo durante el año 2023, el Escudo Urbano C5 documentó más de seis millones de reportes fantasma, lo que posiciona al estado en los primeros lugares a nivel nacional en esta problemática.

Estas cifras reflejan la magnitud del desgaste operativo que sufren dependencias como Protección Civil y los grupos antiexplosivos al atender amenazas inexistentes.

EE