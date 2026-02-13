La Secretaría de Transporte (Setran) del Gobierno de Jalisco informó que este sábado 14 y domingo 15 de febrero habrá modificaciones temporales en la circulación y en el servicio de varias rutas de transporte público en Guadalajara , debido a un desfile charro y una carrera deportiva.

El sábado, a partir de las 11:00 horas, el desfile recorrerá las avenidas Chapultepec, Hidalgo, Venustiano Carranza, Juan Manuel y Dr. Baeza Alzaga, en la colonia Americana del municipio tapatío.

Por ello, rutas como T10, T09, C74, C124 y C34 tendrán desvíos por calles aledañas a sus derroteros, mientras que las unidades de la Ruta 3 y V02 se detendrán en Hidalgo, entre Chapultepec y Venustiano Carranza.

El domingo, desde las 6:30 horas, la carrera en Providencia cerrará circuitos en las avenidas Rubén Darío, Pablo Neruda y Montevideo. Las rutas C54, C64, C65 y T08-C01 harán paradas momentáneas en los puntos del recorrido.

La dependencia exhorta a tomar precauciones y consultar los desvíos detallados para planear sus traslados.

Las rutas de transporte público que se modifican temporalmente el sábado en la colonia Americana son las siguientes:

● T10, T10-C01, T10-C02: de ida, al circular por avenida Mariano Otero, se desviará por Circunvalación Agustín Yáñez, después avenida Enrique Díaz de León hasta Pedro Moreno, terminando su desvío. De regreso, al circular por Morelos, se desviará por avenida Enrique Díaz de León, después Circunvalación Agustín Yáñez hasta avenida Mariano Otero, donde continuará con su derrotero.

● T09-C1, T09-C2: de ida, al circular por avenida Unión, se desviará por Circunvalación Agustín Yáñez, después avenida Enrique Díaz de León hasta avenida Niños Héroes para continuar con su ruta. De regreso, al circular por avenida Niños Héroes, s e desviará por avenida Enrique Díaz de León, después por Circunvalación Agustín Yáñez, hasta la avenida Unión para continuar con su ruta habitual.

● C74, C127: de ida, al circular por avenida Niños Héroes, se desviará por Circunvalación Agustín Yáñez, después avenida Enrique Díaz de León para retomar avenida Niños Héroes y seguir con su ruta. De regreso, al circular por avenida Niños Héroes, se desviará por avenida Enrique Díaz de León, después por Circunvalación Agustín Yáñez hasta la avenida Niños Héroes para continuar con su ruta.

● C124, T11A, T11A-C01, T11A-C02, T11A-C03: de ida, al circular por Lerdo de Tejada, se desviará por Marsella, después López Cotilla, Progreso hasta Libertad para continuar con su ruta. De regreso, al circular por avenida La Paz, se desviará por Colonias, seguirá por avenida Vallarta, después Gral. San Martín hasta avenida La Paz, donde terminará el desvío y seguirá su derrotero habitual.

● C34: de ida al circular por avenida de la Paz, se desviará por Colonias, donde retornará. De regreso, tomará la calle Colonias y seguirá por Libertad para continuar con su ruta regular.

Las siguientes rutas se detendrán temporalmente, al paso del contingente el sábado:

● Ruta 3 de Mi Transporte Tren Ligero (antes SITREN) y V02 de la Ruta López Mateos se detendrán en la avenida Hidalgo, entre la avenida Chapultepec y Venustiano Carranza.

Las rutas del transporte público que se detendrán momentáneamente el domingo en la colonia Providencia , se describen a continuación:

● C54: en la avenida Pablo Neruda, entre la avenida Montevideo y la avenida Terranova.

● C64 y C65: en la avenida Pablo Neruda, entre la avenida Américas y la avenida Montevideo.

● T08-C01: sobre la avenida Rubén Darío, entre Jesús García y la avenida Pablo Neruda.

