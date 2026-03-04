Guadalajara tendrá nueva app para pagar parquímetros; operará a partir del 14 de marzo

A partir del 14 de marzo, la aplicación para pagar el parquímetro en Guadalajara será Blinkay, disponible para descargar en los sistemas operativos Android y IOS, y la cual reemplazará a Parkimovil. El saldo que aún exista en esta aplicación se podrá utilizar con normalidad hasta el día 13 de marzo , por lo que se recomienda agotar el saldo disponible, y el costo se mantendrá igual con la nueva plataforma, pues los precios son establecidos en la Ley de Ingresos del municipio para 2026, informó el Gobierno de Guadalajara.

Esta nueva plataforma entrará en funcionamiento luego de que se llevara a cabo un proceso de licitación pública a nivel nacional, realizado con transparencia y en cumplimiento de la normativa vigente.

Blinkay, con presencia en España, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Australia, Venezuela y Argentina, fue la aplicación ganadora en la licitación nacional que lanzó el ayuntamiento tapatío. Con ella se podrán realizar las mismas operaciones que con Parkimovil y podrá ser utilizada de la misma forma. Blinkay llega a Guadalajara, con lo que se suma a ciudades en México que ya la utilizan para pagar los parquímetros en la vía pública, como Ciudad de México, Durango, Pachuca, Veracruz, entre otros.

El objetivo de cambiar de aplicación es ofrecer un servicio más justo, seguro y eficiente para la ciudadanía, señaló el Gobierno de Guadalajara. “Esta modernización no sólo actualiza el software, sino que transforma la experiencia de estacionamiento en la ciudad”, se lee en el comunicado. Blinkay también incluye los accesos controlados a los estacionamientos de Expiatorio y Reforma .

Con esta aplicación se implementa un modelo de consumo real. El tiempo que no sea utilizado se reembolsará dentro de la misma, además de que se mantiene el seguro de gastos por robo o daños al vehículo. También se podrá extender el tiempo de estacionamiento de manera remota, con lo que el usuario podrá parar el tiempo y recibir alertas cuando el periodo esté por terminar.

Se podrá cargar saldo en cadenas comerciales y tiendas como Oxxo, Famarcias del Ahorro, Farmacias Benavides, 7-Eleven, entre otros. El contrato con Blinkay estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027.

Para Android se puede descargar en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.integrapark.iparkmerel; para IOS en: https://apps.apple.com/es/app/blinkay-smart-parking-app/id958170386.

Se recomienda descargar la aplicación con anticipación para familiarizarse con el interfaz.

SV