Guadalajara se reactiva paulatinamente tras abatimiento del Mencho

Tras la jornada de violencia que obligó a activar el "código rojo" en Jalisco, la ciudad comienza a recuperar su ritmo. A partir de hoy, todos los sectores económicos, gubernamentales y sociales retoman las actividades, mientras que las clases presenciales volverán este miércoles 25 en todos los niveles educativos.

El gobernador Pablo Lemus informó que, como resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno y la Mesa Estatal de Seguridad, las cámaras y asociaciones industriales acordaron reactivarse. Para reforzar la vigilancia, el Gobierno federal envió dos mil 500 militares adicionales, que se suman al despliegue ya existente en la Entidad de siete mil.

Mercados y tianguis, centros comerciales, tiendas de autoservicio y conveniencia, gasolineras, hoteles, restaurantes, bancos, centrales de abasto y rutas de transporte público y foráneo operarán con normalidad. También se restablecen las plataformas digitales de transporte y entrega de alimentos. El abasto de combustible está garantizado y las carreteras estatales continúan liberándose tras los bloqueos e incendios registrados el domingo.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se normalizan servicios municipales como aseo, parques y jardines, alumbrado, mercados y espacios públicos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara recupera sus operaciones. Y en Puerto Vallarta se reforzó la presencia de seguridad para garantizar el transporte, el suministro de alimentos y la atención en la zona hotelera.

El mandatario estatal hizo un llamado a la unidad social y adelantó que en la Mesa de Seguridad se evaluará la desactivación del "código rojo" este martes, mecanismo que permitió coordinar patrullajes y acciones inmediatas para proteger a la población.

En las calles, la reactivación se percibe con cautela. En la avenida San Mateo, en Tesistán, vuelve a escucharse música desde una taquería que reabrió tras el cierre dominical. El aroma del bistec y el pastor acompañaba el ir y venir de vecinos que retomaron ayer la rutina. Un puesto de hamburguesas levantó su cortina metálica. Más adelante, una pareja esperaba taxi bajo la luz de los comercios recién encendidos.

Daniel Cervantes, comerciante de abarrotes y tacos, resumió el sentir de muchos: “Hay temor, pero necesitamos trabajar. De esto vive la familia”. Mientras servía salsa y acomodaba las tortillas, observaba cómo los primeros clientes ocupan los banquitos frente a su local.

El sector productivo —integrado por cámaras empresariales del comercio, la industria, el agro y el turismo— llamó a garantizar la seguridad y el transporte público eficiente para consolidar la recuperación, un mensaje directo para el Gabinete de Seguridad y Diego Monraz, secretario de Transporte.

Zapopan retomó actividades en sus oficinas y el servicio del “camioncito” opera al 100%. Por su parte, Tlajomulco anunció la reapertura de negocios, oficinas y trámites municipales.

Tras el operativo y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ahora la prioridad, coinciden autoridades y ciudadanos, es recuperar plenamente la normalidad y la confianza en las calles de Jalisco.

Alejandro Hernández, vecino de Santa Margarita, celebró que todo vuelva a la normalidad. “Por la tarde (de ayer) ya estaban reabriendo gasolineras, tiendas y demás comercios... no podemos parar. Exigimos seguridad para continuar al 100% en todas nuestras actividades”.

El sector productivo llamó a garantizar el restablecimiento total del transporte público para evitar largas filas. EL INFORMADOR/J. Acosta

La necesidad puede más que el miedo entre la población

Con el alba, algunas personas comenzaron a salir de sus casas. La información disponible a esa hora en radio, televisión o internet daba cuenta de que, pasada la medianoche del domingo, algunos tiroteos se escucharon en Tesistán, Zapopan o la colonia Olímpica de Guadalajara, pero la necesidad pudo más que el miedo.

Este lunes, el “código rojo”, eufemismo utilizado por las autoridades estatales para decir que no tienen el control de la situación, se mantenía activo, pero no evitó que algunas tiendas, tortillerías, verdulerías y carnicerías abrieran o atendieran a puerta cerrada, todas con clientes haciendo largas filas.

Aunque la situación dista de ser normal, muchos quieren creer que todo pasará pronto.

Poco antes de las 10 de la mañana, un par de camiones que se dirigían al centro de Guadalajara desde el sur de la ciudad iban vacíos por las calles, donde por lo común habría decenas de personas esperando para abordarlos.

“Mire, ya hasta empezaron a pasar los camiones; aunque van solos, debe ser buena señal”, le dijo una mujer a otra en la fila de las tortillas, donde esperaron más de 40 minutos mientras hablaban de lo ocurrido la víspera y de cómo algunos parientes quedaron varados en colonias distantes y tuvieron que volver a pie.

Las grandes avenidas seguían casi vacías y, aunque oficialmente sólo se suspendieron actividades escolares, el día parecía de asueto obligatorio, sobre todo cuando muchos bancos mantuvieron cerradas sus sucursales.

En tanto, las autoridades trabajaban en el recuento de los daños. En Guadalajara se retiraban los restos de los vehículos quemados, mientras el gobierno estatal confirmó que, tras el motín en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, se fugaron 23 reos.

En el resto del país, las cosas no fueron diferentes. En varios estados, la mañana fue de calles vacías y comercios cerrados; la gente comenzó a salir al mediodía, cuando abrieron algunas tiendas.

En carreteras y caminos se encontraban aún vehículos calcinados, recordatorio de lo que fue la jornada del domingo.

En regiones de Sonora, Baja California y Michoacán, la violencia continuó la noche del domingo y la madrugada del lunes.

En León, Guanajuato, se mantuvieron cerradas las plazas de venta de calzado, plazas comerciales y los negocios del Centro.

En un recorrido por varias partes de la ciudad, se constató que tiendas de conveniencia y de autoservicio se mantuvieron cerradas.

Cuernavaca, Morelos, amaneció en silencio. La Asociación de Checadores confirmó que el servicio de transporte público, que habitualmente inicia a las 05:00 horas para movilizar a la fuerza laboral, comenzó dos horas después.

En Michoacán y Zacatecas, la totalidad de los vehículos y camiones siniestrados y abandonados se retiraron de carreteras y caminos en el transcurso del día.

En la Ciudad de México, las autoridades capitalinas reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos y reportaron la situación en calma. En el Estado de México, en los municipios de Chalco, Tecámac y Axapusco, no hubo clases.

Arededor de 7 mil militares ayudarán con la seguridad en Jalisco. EL INFORMADOR/J. Acosta

Reforzarán la seguridad en Jalisco con dos mil 500 militares

El Gobierno federal reforzará la seguridad en el Estado de Jalisco con el despliegue de dos mil 500 elementos adicionales del Ejército Mexicano, tras el operativo realizado este domingo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y los hechos violentos registrados posteriormente.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el arribo de efectivos comenzó desde ayer y continuará este lunes hasta completar el despliegue previsto. Estos elementos se sumarán a los aproximadamente 7 mil militares que ya se encuentran en la Entidad como parte de las labores de seguridad.

El mando militar explicó que también se ordenó el envío de tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales realizarán patrullajes y vigilancia desde el aire, con el objetivo de inhibir actividades de la delincuencia organizada y fortalecer la presencia federal en la región.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan restablecer la tranquilidad y evitar nuevos bloqueos o hechos violentos. El general Trevilla Trejo destacó el desempeño del personal militar que participó en el operativo, al señalar que cumplieron con su misión y demostraron la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

El reforzamiento forma parte de la estrategia federal para mantener el control territorial y garantizar condiciones de seguridad para la población.

LA VOZ DEL EXPERTO

Replantean el plan

Arturo Villareal Palos, especialista en Derecho Penal e investigador de la UdeG.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, refleja un ajuste en la estrategia de seguridad del Gobierno de México, afirmó Arturo Villareal Palos, especialista de la Universidad de Guadalajara.

Señaló que el operativo representa un golpe relevante al crimen organizado y muestra mayor coordinación con Estados Unidos en labores de inteligencia.

Consideró que el cambio busca evitar intervenciones externas y fortalecer el control institucional. No obstante, advirtió que la presión internacional continuará mientras exista el mercado ilícito y otros grupos criminales mantengan operaciones. Añadió que el objetivo debe ser reducir la violencia y evitar que los cárteles amplíen su control territorial.

Cambia la estrategia

Marcos del Rosario, académico del ITESO.

Para Marcos del Rosario, académico del ITESO, el operativo contra “El Mencho” evidencia un cambio más claro en la estrategia de seguridad respecto al sexenio anterior. Indicó que, aunque ya había avances en la reducción de algunos delitos, esta acción marca una ruptura más visible.

Señaló que también influyó la relación con Estados Unidos y la intención de anticiparse a posibles decisiones externas.

Advirtió que el reto no termina con la caída del líder, sino con desarticular la estructura financiera, territorial y operativa del grupo.

Añadió que se requiere una estrategia binacional para evitar reacomodos criminales y lograr resultados sostenidos.