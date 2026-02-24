Durante la noche de este lunes se registraron distintos incendios en vehículos y comercios en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esto en el marco de las jornadas de violencia desde el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Tapalpa el pasado domingo.

En el cruce de las calles Hacienda La Purísima y Hacienda de la Quemada, en la colonia Oblatos, un vehículo de reciente modelo fue prendido en llamas. En la colonia Mezquitán Country, sobre el cruce de avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León, se registró un incendio en un punto limpio.

Incendio en el punto limpio de avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León. CORTESÍA/PC y Bomberos de Guadalajara

En Zapopan, en un oxxo ubicado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Flores, en la colonia Mariano Otero, sujetos arrojaron un objeto inflamable al mostrador; las llamas fueron sofocadas por elementos de la Comisaría municipal.

En Tonalá se registró un incendio en la parte trasera de la Plaza comercial Altea; no se registraron personas lesionadas. En Tlaquepaque, una vivienda ubicada sobre la calle Herrera y Cairo y González Gallo, en la colonia Toluquilla, ardió en llamas.

Por otro lado, en la caseta de Jalostotitlán, en la autopista Lagos de Moreno – Zapotlanejo, elementos de la Guardia Nacional bloquearon la circulación vehicular. Conductores señalaron que un vehículo fue prendido en llamas y se escuchaban detonaciones de arma de fuego en la zona.

En Autlán se registraron incendios en la carretera estatal El Grullo – Autlán, a la altura del puente El Mezquite, y en el poblado de El Aguacate, entre Cihuatlán y Melaque. También se reportaron siniestros en la localidad de Mezquitán y Las Paredes. De acuerdo con información extraoficial, se dio a conocer que los ingresos están colapsados porque se registran daños en las entradas al municipio. Además, sujetos armados ingresaron a tiendas de conveniencia a quemarlas, mientras que se reporta un vehículo quemado.