Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 24 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

