Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este martes 24 de febrero informa que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 1 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15