Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este martes 24 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14