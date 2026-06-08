El Mundial 2026 por fin arranca en Guadalajara este jueves 11 de junio. Si tienes boletos para el primer partido de la justa en nuestra ciudad, el duelo Corea del Sur vs Chequia en el Estadio Guadalajara, el clima será un jugador más. Descubre si necesitarás impermeable o bloqueador para disfrutar del debut mundialista sin sorpresas.

¿Qué clima nos espera para el debut mundialista? El pronóstico para el 11 de junio en Guadalajara

De acuerdo con los reportes de la plataforma del clima AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 11 de junio estará marcado por el típico clima tapatío de verano, combinando sol intenso y tormentas vespertinas.

Justo la plataforma del clima indica que durante la mañana y el mediodía, los miles de aficionados locales e internacionales que asistan a las Fan Zones sentirán un ambiente bastante caluroso. La temperatura máxima alcanzará de los 28 °C a 31 °C alrededor de las 15:00 horas.

En el caso del SMN, la dependencia señala que la humedad relativa rondará el 65%, aumentando la sensación térmica en las calles. Es fundamental mantenerse hidratado si planeas llegar temprano a las inmediaciones del Estadio Guadalajara, o bien, si acudes al mediodía a alguno de los puntos donde habrá pantallas gigantes para la transmisión del duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico a la hora del partido en Guadalajara: Corea del Sur vs Chequia

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México). A esa hora, el panorama meteorológico cambia drásticamente.

Los modelos meteorológicos actuales del SMN indican una probabilidad de lluvia del 60% durante la tarde y la noche. Se esperan chubascos tormentosos dispersos que podrían coincidir directamente con la llegada de los aficionados al estadio.

Durante el desarrollo de los 90 minutos del encuentro, la temperatura descenderá a unos 21 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos moderados del este que refrescarán las gradas.

Consejos para sobrevivir al clima en el Estadio Guadalajara

Para que tu experiencia en este primer partido del Mundial 2026 sea buena, toma en cuenta estas recomendaciones:

Lleva impermeable: Los paraguas suelen estar prohibidos por la FIFA, así que un poncho de plástico será tu mejor aliado.

Viste en capas: El calor vespertino contrastará con la frescura nocturna. Una chamarra ligera es ideal para la salida.

Calzado resistente: Ante posibles charcos en los accesos del Estadio Guadalajara, evita tenis de tela blanca o suelas resbaladizas.

Protección solar: Si llegas desde las 16:00 horas, el índice UV será alto. Aplica bloqueador antes de que se nuble.

Anticipa tu llegada: Las lluvias suelen complicar el tráfico. Sal con tiempo para evitar contratiempos en avenidas principales.

El enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia promete grandes emociones en la cancha. Con esta información, estás completamente preparado para enfrentar las condiciones climáticas y disfrutar al máximo la fiesta del futbol.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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