Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 26 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto