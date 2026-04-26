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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 26 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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