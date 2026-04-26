Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 26 de abril determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla