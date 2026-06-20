Guadalajara retrasa apertura del Fan Fest este sábado por mal clima; conoce los detalles

Los aficionados que planean asistir al Fan Fest de Guadalajara del Mundial 2026 deberán tomar en cuenta un ajuste en el horario de apertura. A través de sus redes sociales oficiales, la organización informó que este sábado 20 de junio el espacio abrirá sus puertas a las 11:00 de la mañana debido a las condiciones meteorológicas registradas en la ciudad.

La cuenta oficial de @Gdl2026 en X publicó el aviso acompañado del mensaje: "¡Guadalajara! Hoy sábado 20 abrimos a las 11:00 am debido al mal clima, nos vemos en un ratito".

X / @Gdl2026

Durante la mañana de hoy, se registró una lluvia sobre gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La medida coincide con una nueva jornada de actividades del Mundial 2026, que este sábado continuará con encuentros correspondientes a los Grupos E y F.

Aviso para los asistentes

El ajuste anunciado por el Fan Fest busca informar con anticipación a los asistentes que tenían previsto acudir desde temprana hora al espacio destinado para seguir los encuentros de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, el comunicado únicamente hace referencia a la modificación en el horario de apertura.

Jornada clave en los grupos E y F del Mundial 2026

La segunda fecha de la fase de grupos continúa este sábado 20 de junio con partidos que podrían comenzar a definir el panorama de clasificación en ambos sectores.

Algunas selecciones buscarán acercarse a la siguiente ronda, mientras que otras intentarán mantenerse con vida en la competencia sumando puntos importantes.

Uno de los encuentros más llamativos del día será el enfrentamiento entre Países Bajos y Suecia, duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones europeas que aspiran al liderato del Grupo F, y que precisamente comienza a las 11:00 horas, el horariod e apertura del Fan Fest de Guadalajara.

Por su parte, Alemania hará su presentación ante Costa de Marfil, mientras que Ecuador se medirá a Curazao. La actividad cerrará en territorio mexicano con el compromiso entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey en punto de las 22:00 horas.

Calendario de partidos del Mundial 2026 para este 20 de junio

Países Bajos vs Suecia

Sede: Estadio Houston, Houston

Hora: 11:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil

Sede: Estadio Toronto, Toronto

Hora: 14:00 horas

Ecuador vs Curazao

Sede: Estadio Kansas City, Kansas City

Hora: 18:00 horas

Túnez vs Japón

Sede: Estadio Monterrey, Monterrey

Hora: 22:00 horas

Dónde seguir toda la actividad del Mundial 2026

Además de las distintas opciones de televisión y streaming disponibles en México, los aficionados podrán consultar resultados, posiciones, estadísticas y el desarrollo de la jornada del Mundial 2026 a través de la cobertura permanente de EL INFORMADOR.

Con la apertura programada para las 11:00 horas, el Fan Fest de Guadalajara recibirá a los aficionados en una jornada de futbol internacional y las condiciones climáticas que obligaron a modificar el horario habitual de acceso.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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