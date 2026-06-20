Visita del Rey Felipe VI a Jalisco: cuándo es y qué hará Pablo Lemus

Guadalajara continúa tomando fuerza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, además de los encuentros que albergará como sede del torneo, la ciudad se prepara para recibir a una de las figuras internacionales que formará parte de la agenda mundialista: el rey de España, Felipe VI.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el monarca español llegará a la capital jalisciense como parte de su visita a México relacionada con la justa deportiva, y que su presencia está contemplada para el esperado partido entre España y Uruguay, programado para el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

¿Cuándo llegará el rey Felipe VI a Guadalajara?

De acuerdo con lo informado por el mandatario estatal, Felipe VI y su comitiva arribarán a Guadalajara durante la noche del jueves 25 de junio, donde permanecerán antes del encuentro mundialista del día siguiente.

Lemus destacó que la visita del rey español coincidirá con uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, debido a que enfrentará a dos selecciones campeonas del mundo, situación que colocará nuevamente a Jalisco bajo la atención internacional.

¿Qué actividades realizará Felipe VI durante su estancia en Jalisco?

El Gobernador explicó que la agenda del monarca contempla una reunión previa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, por lo que algunos detalles de su estancia en Guadalajara dependerán de los tiempos de dicho encuentro.

Entre las actividades consideradas se encuentra el concierto de Plácido Domingo, programado para el 25 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, aunque su asistencia estuvo sujeta inicialmente a la definición de su agenda oficial.

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Finalmente, Lemus aseguró que la presencia de Felipe VI en el partido España vs Uruguay está confirmada y señaló que él mismo será el encargado de recibirlo y acompañarlo durante su visita a Jalisco, en un momento en el que Guadalajara busca consolidarse como una sede mundialista de relevancia internacional.

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