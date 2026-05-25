Discutirán la homologación del Plan B electoral en Jalisco

El Congreso de Jalisco prevé discutir esta semana la homologación del Plan B electoral que fue aprobado en el Congreso de la Unión y que el Legislativo estatal debe armonizar a más tardar el 30 de mayo.

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Dicha propuesta se trata de ajustar a la ley local la reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de congresos estatales en el país.

Por lo tanto, el proceso siguiente es que cada Congreso local armonice dicha reforma a sus leyes. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, el panista Julio Hurtado, explicó que la opción sería analizar las propuestas presentadas y discutir un solo dictamen.

Congreso de Jalisco busca armonizar la reforma electoral

"Tenemos una obligación constitucional de hacerlo. En principio, lo que está proyectado es que en la sesión del jueves se discuta esta armonización. Una de las razones por las que la Junta de Coordinación Política solicitó la sesión extraordinaria tiene que ver con darle turno a las iniciativas en materia electoral para que fueran turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y analizadas en un dictamen general".

"En un solo dictamen deberán analizarse todas las iniciativas con independencia de cuáles se aprueben y cuáles no", dijo el coordinador del PAN en el Congreso local.

Esto se debe a que hay propuestas presentadas para armonizar el Plan B electoral en Jalisco, en específico, iniciativas presentadas por Hagamos y Morena.

Reforma electoral plantea cambios en regidurías, salarios y representación política en Jalisco

El Plan B incluye puntos como limitar a 15 el número de regidores en los municipios, topar el presupuesto del Congreso de Jalisco al 70% del presupuesto del Estado anual, así como establecer un tope a los sueldos de funcionarios electorales , incorporar los principios de paridad en la conformación de los ayuntamientos, entre otros.

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Otra propuesta que se podría discutir es la iniciativa de la diputada del PAN, Claudia Murguía, quien también anunció su planteamiento de reforma, que incluye modificar la asignación de diputaciones plurinominales, la nulidad de una elección en caso de interferencia o que haya financiamiento de grupos del crimen organizado para aspirantes a algún cargo de elección popular , así como más facilidades para el voto libre y secreto y que haya debates en las candidaturas para presidencias municipales.

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