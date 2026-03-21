Guadalajara: Recomiendan no beber agua del SIAPA

Aunque la Secretaría de Salud en Jalisco descartó emitir una alerta sanitaria por los reportes de agua turbia en la red del SIAPA, autoridades insistieron en extremar precauciones, especialmente en el consumo directo del líquido.

El secretario Héctor Raúl Pérez Gómez afirmó que no hay condiciones epidemiológicas para una declaratoria, pues no se ha registrado aumento de enfermedades gastrointestinales por la calidad del agua. Añadió que estas medidas corresponden al Consejo de Salubridad General, autoridad federal encargada de emitir alertas.

“No tenemos evidencia de un aumento de las enfermedades, que obligue a tomar una decisión de esta naturaleza”.

Sin embargo, el funcionario fue enfático en las recomendaciones a la población: el agua de la red pública no debe ingerirse de manera directa. Y ante la presencia de turbiedad, coloración o sedimentos, su uso debe restringirse.

¿Qué se puede hacer?

El agua del SIAPA puede utilizarse para actividades domésticas, como el aseo personal, limpieza del hogar y lavado de ropa. Para el cepillado dental, se recomienda emplearla únicamente para enjuague, evitando su ingestión, pero no usar el agua cuando esté turbia. También es posible usarla para sanitarios o riego.

¿Qué no se debe hacer?

No se recomienda beberla directamente del grifo ni utilizarla para preparar alimentos o bebidas sin previo tratamiento. Tampoco debe emplearse para consumo humano cuando presente partículas visibles, mal olor o coloración inusual. En estos casos, lo más seguro es recurrir al agua purificada o embotellada.

Respecto a los monitoreos realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), el secretario indicó que, hasta el momento, los análisis no han detectado parámetros fuera de los límites permisibles. Esto incluye niveles de cloro y presencia de coliformes dentro de los rangos aceptables conforme a la normativa.

Reconoció que en semanas recientes se detectaron niveles elevados de cloro en algunas plantas potabilizadoras que, aunque no implican un riesgo grave, podrían causar molestias en piel o mucosas en casos extremos. Recordó que la cloración es esencial para eliminar bacterias y garantizar condiciones sanitarias.

El llamado a la precaución ocurre en un contexto más amplio de presión sobre la calidad del agua. En más de 170 colonias hay reportes de agua turbia y con mal olor, ante los reclamos de vecinos.

Por otra parte, 87 de las 231 plantas de tratamiento permanecen fuera de operación en Jalisco, lo que incrementa la contaminación en ríos y cuerpos hídricos. A esto se suman descargas irregulares, como las detectadas recientemente en el arroyo Seco.

Ante este panorama, Pérez Gómez también convocó a los especialistas y académicos a colaborar con las autoridades para analizar de manera conjunta los estudios sobre la calidad del agua, contrastar resultados y fortalecer la evaluación técnica. “Estamos abiertos a revisar los hallazgos y trabajar de manera coordinada”.

Ante el agua turbia, expertos de la UdeG y la Universidad Panamericana recomiendan crear una mesa técnica ciudadana con especialistas para realizar un diagnóstico científico y definir un plan emergente a corto y mediano plazo. Sugieren evitar el consumo de agua de la red, optar por agua embotellada para beber y preparar alimentos, vigilar y frenar descargas residuales, y modernizar las plantas potabilizadoras junto con la red hidráulica.