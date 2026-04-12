Con el Operativo Estiaje 2026, elementos de la Comisaría de Zapopan detuvieron a un hombre al interior del Bosque de La Primavera, presunto causante de un incendio forestal.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados realizaban su recorrido de vigilancia en las inmediaciones del bosque y avistaron una columna de humo proveniente de la zona .

En el sitio, observaron a un sujeto iniciando un fuego, por lo que fue puesto en custodia.

Tras realizarle una inspección preventiva al masculino, de 44 años de edad, le fueron asegurados dos encendedores. Al lugar acudió personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron maniobras para sofocar el fuego, informando una afectación de aproximadamente mil metros cuadrados.

Por lo anterior, bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público, el servicio completo fue remitido a sus instalaciones para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

Autoridades municipales reiteran el llamado a la población para evitar realizar cualquier tipo de quema o actividad que pueda detonar incendios forestales , especialmente durante la temporada de estiaje, cuando las condiciones climáticas incrementan el riesgo de propagación del fuego.

Asimismo, recordaron que provocar incendios en áreas naturales protegidas puede derivar en sanciones penales y económicas, además de generar graves afectaciones al ecosistema, la calidad del aire y la salud de los habitantes de la zona metropolitana.

SV