Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 25 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14