La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió una alerta a la población jalisciense ante la posibilidad de vientos fuertes a partir de esta tarde de sábado, como parte de los efectos del Frente Frío 30.

La corporación estatal informó que las ráfagas de viento de mayor intensidad serán mayores a 80 kilómetros por hora (km/h) y se prevén en la zona Norte y el Nevado de Colima, sin descartar algunas de las regiones montañosas.

Por ello, se recomienda a la población extremar precauciones, aunque se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la medianoche de hoy.

La corporación estatal advierte por los impactos y afectaciones que pudieran derivarse de los fuertes vientos en Jalisco:

Caída de árboles, techos de lámina, anuncios y ramas.

Posibles cortes de luz y telefonía por caída de cables o postes

Formación de tolvaneras o nubes de polvo en zonas abiertas.

La UEPCBJ emite algunas recomendaciones para la población, con el fin de evitar algún daño a su integridad

En casa: asegurar o guardar objetos sueltos en patios, azoteas y balcones

En la calle: evitar transitar cerca de edificios en construcción, árboles viejos, postes o bardas en mal estado.

Al conducir: reducir la velocidad; ten especial cuidado al rebasar vehículos pesados

Prevención de incendios: no realizar fogatas ni quemas agrícolas

Para cualquier tipo de emergencias como el reportar cables caídos o estructuras en riesgo, la población se puede comunicar al 911.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

