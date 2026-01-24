La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió una alerta a la población jalisciense ante la posibilidad de vientos fuertes a partir de esta tarde de sábado, como parte de los efectos del Frente Frío 30. La corporación estatal informó que las ráfagas de viento de mayor intensidad serán mayores a 80 kilómetros por hora (km/h) y se prevén en la zona Norte y el Nevado de Colima, sin descartar algunas de las regiones montañosas. Por ello, se recomienda a la población extremar precauciones, aunque se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la medianoche de hoy.La corporación estatal advierte por los impactos y afectaciones que pudieran derivarse de los fuertes vientos en Jalisco: La UEPCBJ emite algunas recomendaciones para la población, con el fin de evitar algún daño a su integridadPara cualquier tipo de emergencias como el reportar cables caídos o estructuras en riesgo, la población se puede comunicar al 911.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO