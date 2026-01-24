Sábado, 24 de Enero 2026

Jalisco |

Alertan de fuertes vientos en Jalisco por Frente Frío

En tierras jaliscienses se prevén ráfagas de viento mayores a 80 kilómetros en la zona Norte y regiones montañosas

Por: Marck Hernández

Se espera que la intensidad del viento en Jalisco disminuya hacia la medianoche de hoy. ESPECIAL

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió una alerta a la población jalisciense ante la posibilidad de vientos fuertes a partir de esta tarde de sábado, como parte de los efectos del Frente Frío 30. 

La corporación estatal informó que las ráfagas de viento de mayor intensidad serán mayores a 80 kilómetros por hora (km/h) y se prevén en la zona Norte y el Nevado de Colima, sin descartar algunas de las regiones montañosas. 

Por ello, se recomienda a la población extremar precauciones, aunque se espera que la intensidad del viento disminuya hacia la medianoche de hoy.

La corporación estatal advierte por los impactos y afectaciones que pudieran derivarse de los fuertes vientos en Jalisco: 

  • Caída de árboles, techos de lámina, anuncios y ramas.
  • Posibles cortes de luz y telefonía por caída de cables o postes
  • Formación de tolvaneras o nubes de polvo en zonas abiertas.

La UEPCBJ emite algunas recomendaciones para la población, con el fin de evitar algún daño a su integridad

  • En casa: asegurar o guardar objetos sueltos en patios, azoteas y balcones
  • En la calle: evitar transitar cerca de edificios en construcción, árboles viejos, postes o bardas en mal estado.
  • Al conducir: reducir la velocidad; ten especial cuidado al rebasar vehículos pesados
  • Prevención de incendios: no realizar fogatas ni quemas agrícolas

Para cualquier tipo de emergencias como el reportar cables caídos o estructuras en riesgo, la población se puede comunicar al 911.

