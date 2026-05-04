La onda de calor de los últimos días en México provocó que las temperaturas máximas en la ciudad superaran los 38 grados en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, según el Servicio Meteorológico Nacional. Otras zonas de la ciudad que también registraron valores por encima de los 35 grados son la Base Aérea en Zapopan y el Centro Histórico tapatío, entre otras.

Esto provoca que los tapatíos busquen la forma de refrescarse y evitar el agobiante calor, por ejemplo, con el uso de paraguas, gorros y botellas de agua en mano, entre otras medidas.

"Hace mucho calor, por eso me traigo mi paraguas. El sol quema mucho; si uno se queda mucho rato, le comienzan a arder las manos y el cuello", contó María del Refugio mientras caminaba con su paraguas por el Centro.

"En estos últimos días siempre cargo una botella de agua; está haciendo un calorón horrible. Aparte, nos da mucha sed", dijo Jesús.

En otras regiones del estado, el termómetro ha marcado hasta 44 grados en municipios como San Cristóbal de la Barranca, El Limón o Ejutla.

Las altas temperaturas seguirán durante mayo, según indicó Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, quien además comentó que habrá más lluvias de lo habitual.

"Se espera que, a partir de la segunda quincena de mayo, tengamos las primeras precipitaciones. Estas superarán los índices de lluvia comparados con años anteriores; sin embargo, esto no significa que mayo dará pie al inicio del temporal. Como en casi todos los años, se espera que mayo sea el mes más cálido, con temperaturas altas y estables".

Por lo tanto, el calor persistirá, lo que trae consecuencias para la salud de la población. Por ejemplo, la exposición a la radiación solar puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro (manchas y arrugas) o cáncer de piel; además, también genera deshidratación y golpes de calor, explica César Domínguez Barbosa, director de Evidencia en Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

"Puede llegar hasta golpes de calor, que es la manifestación más grave de esta deshidratación con efecto prolongado", dijo.

Hasta el 29 de abril, la Secretaría de Salud federal informa que Jalisco es la entidad con más afectaciones por el calor, con un total de 43 casos de golpes de calor, deshidratación o quemaduras. A nivel nacional, se han reportado tres personas fallecidas a causa de las altas temperaturas.

Las señales de riesgo más evidentes de estas afectaciones son boca seca, piel reseca, labios secos o blanquecinos, dolor de cabeza y mareos, entre otras. También pueden presentarse enfermedades gastrointestinales, causadas por el mal estado de los alimentos, ya que se descomponen más rápido, además de su manejo inadecuado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco recomienda mantenerse completamente hidratado y advierte que no beber suficiente agua puede impactar de manera sistémica al organismo, provocando problemas cognitivos, alteraciones en el estado de ánimo, reducción de la función cardiovascular, fallas en la regulación térmica del cuerpo y disminución en el rendimiento de las actividades cotidianas, entre otros efectos adversos a la salud.

Se recomienda beber constantemente agua natural, evitar bebidas azucaradas o refrescos, no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas —cuando se registran las temperaturas más altas—, usar protector solar y mejorar la higiene en el manejo de los alimentos, además de refrigerarlos adecuadamente.

Temperaturas más altas ZMG

Zona | Temperatura

Observatorio de Guadalajara | 38.3° (29 de abril)

Tlaquepaque | 38° (29 de abril)

Observatorio de Guadalajara | 37.7° (28 de abril)

Tlaquepaque | 37.5° (28 de abril)

*Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Afectaciones por el calor

• Mareo

• Confusión

• Desorientación

• Sudoración excesiva al inicio, seguida de ausencia de sudor

• Enrojecimiento

• Sequedad de la piel

• Fiebre con temperatura corporal mayor a 39.4 grados

• Comportamiento inadecuado (especialmente quitarse la ropa)

• Aceleración del ritmo cardíaco con pulso débil

• Dolor de cabeza

• Inconsciencia

• Convulsiones

Han muerto tres personas por calor en México durante 2026

Las altas temperaturas que se sienten en el país han traído como consecuencia la muerte de tres personas y el registro de 217 pacientes que han sido atendidos por diversas afectaciones a su salud.

Esto se debe a que el país enfrenta una serie de ondas de calor que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se presentan con mayor intensidad durante los meses de abril, mayo y junio.

Este fenómeno climático, caracterizado por temperaturas que superan los promedios históricos en diversas entidades, responde a sistemas de alta presión que impiden la formación de nubes y la dispersión del calor.

Hasta el momento, suman 22 estados que han notificado casos de pacientes que han requerido atención por el calor. En total, Jalisco encabeza la lista de las seis entidades con más pacientes, al sumar 43 casos de personas afectadas. Le siguen Morelos con 22; Tabasco con 18; Sonora con 17; y Oaxaca con 16 reportes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el golpe de calor —principal afectación— es una urgencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 39 o 40 grados y el organismo pierde su capacidad para regularla.

Por lo anterior, se hizo un llamado a la población a estar atenta a los principales síntomas, como piel caliente, enrojecida o seca; confusión, mareo, desorientación, comportamiento inusual o pérdida del conocimiento; dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos frecuentes y pulso rápido pero débil.

En casos severos pueden presentarse convulsiones y daños neurológicos permanentes, por lo que se debe buscar atención médica inmediata.

Ante las altas temperaturas, la autoridad sanitaria recomienda mantenerse hidratado y consumir al menos dos litros de agua al día, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera, lavarse las manos con frecuencia, usar gorra o sombrero, aplicar protector solar y evitar consumir alimentos en la calle.

¿Cómo atender un golpe de calor?

La exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar un golpe de calor o deshidratación; el primero se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal.

El cuerpo humano funciona a 37 grados centígrados, pero cuenta con mecanismos para regular la temperatura. Ante un golpe de calor, estos mecanismos fallan, lo que puede ocasionar daños neurológicos e incluso la muerte.

En caso de que una persona presente síntomas, debe ser trasladada a un lugar fresco, colocar sus pies en alto y solicitar ayuda médica.

Entre las medidas de apoyo, se recomienda retirar la mayor cantidad de ropa posible para disminuir la temperatura corporal, aplicar paños húmedos o hielo en axilas e ingles, y utilizar ventilador o aire acondicionado.

Si la persona alcanza una temperatura corporal superior a 40 grados, será necesario bañarla con agua fría hasta reducirla a 38 grados. A partir de ese punto, se debe suspender la aplicación de frío para evitar hipotermia.

Si después de 15 minutos la temperatura vuelve a elevarse, se deberán aplicar nuevamente medidas de enfriamiento.

Las mascotas también son sensibles a los golpes de calor, por lo que se recomienda mantenerlas hidratadas y evitar sacarlas a caminar durante las horas de mayor calor para prevenir lesiones en sus almohadillas.

Temperaturas altas seguirán en mayo: Experto

Las temperaturas altas continuarán en los próximos días en Jalisco , según indicó Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara.

La onda de calor ha provocado temperaturas de hasta 44 grados en municipios como San Cristóbal de la Barranca, El Limón y Ejutla.

En la ciudad, el termómetro ha alcanzado hasta 38 grados en San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, con picos registrados el 29 de abril, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

López Reyes estimó que en los primeros días de mayo las temperaturas podrían disminuir ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso.

"Sí están ligeramente por arriba de lo normal, entre 1 y 2 grados. Comenzando mayo seguiremos con temperaturas altas, pero un par de grados por debajo de lo que estamos teniendo en estos días".

El meteorólogo señaló que, en comparación con 2023 y 2024, se han registrado menos olas de calor y temperaturas ligeramente más bajas.

Aun así, el calor continúa representando riesgos para la salud, como quemaduras solares, envejecimiento prematuro, cáncer de piel, deshidratación y golpes de calor.

Por ello, se recomienda mantenerse hidratado, evitar bebidas azucaradas, limitar la exposición al sol en horas críticas y cuidar el manejo de los alimentos.

EE