Guadalajara podría recibir las primeras lluvias de mayo; prevén tormentas la próxima semana

El intenso calor que se ha registrado en el Área Metropolitana de Guadalajara durante las últimas semanas podría comenzar a ceder en los próximos días con la posible llegada de las primeras lluvias de la temporada en este mes de mayo.

Las altas temperaturas han sido constantes en la ciudad y en diversos municipios de la Zona Metropolitana, donde en algunos momentos del día los termómetros han alcanzado hasta los 40 grados Celsius . De acuerdo con especialistas, estas condiciones han sido provocadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que ha mantenido cielos despejados y ambiente extremadamente caluroso.

Sin embargo, conforme avanza mayo también se acerca el cambio de condiciones meteorológicas que marcará el inicio gradual de la temporada de lluvias en Jalisco. Aunque todavía predominan los días soleados y secos, los pronósticos comienzan a mostrar probabilidades importantes de tormentas para la próxima semana en Guadalajara.

Pronostican lluvias para la próxima semana en Guadalajara

De acuerdo con sitios especializados en monitoreo climático, las primeras precipitaciones podrían registrarse a partir del lunes 11 de mayo , día en el que existe hasta un 90 por ciento de probabilidad de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para el martes 12 de mayo el pronóstico indica una posibilidad cercana al 70 por ciento, mientras que para el miércoles 13 se mantiene una expectativa de lluvia del 60 por ciento. Pese a ello, especialistas señalan que estos pronósticos pueden modificarse dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

Cabe recordar que la temporada de huracanes en el océano Pacífico comenzará oficialmente el próximo 15 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional. No obstante, las lluvias en Jalisco no siempre coinciden con esa fecha, ya que en años anteriores las primeras tormentas se han presentado en distintos periodos.

En 2025, por ejemplo, las primeras lluvias llegaron hasta los primeros días de junio, mientras que en 2024 las precipitaciones comenzaron desde finales de mayo. Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el clima .

SV