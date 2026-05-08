Entre colores, aromas y decenas de ramos recién cortados, Isabel recorrió este viernes el mercado de flores de Mezquitán, en Guadalajara, en busca del arreglo perfecto para sorprender a su mamá.

“Aunque aún no sea 10 de mayo, tengo la costumbre de regalarle flores”, contó la joven estudiante mientras elegía entre rosas y girasoles.

Cientos buscan flores para celebrar a mamá

Así como ella, cientos de personas abarrotan desde este viernes y hasta el próximo domingo 10 de mayo, Día de las Madres , este mercado ubicado sobre avenida Federalismo para adquirir diferentes variedades de flores.

De acuerdo con los comerciantes, las ventas se incrementan en más de un 30% durante esta temporada.

"Esperemos que sí sea buen día de venta, pero cuando es fin de semana es más tranquila la venta porque muchos prefieren salir a comer o salen fuera que cuando es entre semana", explicó Brenda Hernández, propietaria de Florería Brenda.

¿Cuáles son las flores más solicitadas?

Lo que más se vende son rosas blancas, gerberas, astromelias, lilis y girasoles , entre otras especies. "Se llevan muchas rosas y arreglos para llevarlos al panteón", señaló Daniel, de la florería Ámbar.

La mayoría de las flores provienen del Estado de México, donde existe uno de los corredores florícolas más importantes del país.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Precios aumentan hasta un 30%

Al igual que otros años, los precios registraron incrementos de alrededor del 30%. Por ejemplo, un ramo de 24 rosas actualmente cuesta entre 150 y 200 pesos, dependiendo de la calidad, mientras que la semana pasada se vendía en aproximadamente 120 pesos.

"No se incrementaron mucho, ahora estuvo más tranquilo; ahorita está a 150 pesos, regularmente vale 120 pesos, a veces que está hasta en 300 o 400 pesos el paquete", explicó Jorge Pompa.

"Los precios cuando suben no es porque sea el 10 de mayo sino que depende de la producción", aclaró Brenda Hernández.

Industria florícola, clave para la economía rural

Actualmente, México cuenta con más de 10 mil productores florícolas, en su mayoría pequeños y medianos, concentrados principalmente en el centro del país , lo que convierte a esta industria en un pilar de la economía rural y en un actor relevante en el comercio nacional e internacional.

Además de su impacto económico, el consumo de flores en México responde a un fuerte componente cultural y emocional, siendo el Día de las Madres la fecha más significativa para regalar flores.

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