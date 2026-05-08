PAN Jalisco y Guanajuato impulsan estrategia conjunta para próximos comicios

El Partido Acción Nacional en Jalisco y Guanajuato refrendó su intención de fortalecer la coordinación política y territorial de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030, durante una reunión distrital realizada en Lagos de Moreno, donde participaron dirigentes estatales, legisladores y alcaldes de ambas entidades.

En el encuentro, los liderazgos panistas coincidieron en impulsar una agenda conjunta enfocada en seguridad, fortalecimiento de las familias y consolidación de estructuras territoriales . Además, lanzaron críticas hacia Morena y los gobiernos emanados de ese partido.

La conferencia fue encabezada por el dirigente estatal del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar; el presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez; el coordinador de la bancada panista en el Congreso de Jalisco, Julio César Hurtado Luna; así como la alcaldesa de Unión de San Antonio, Gabriela Hurtado, y el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda.

Durante su intervención, Juan Pablo Colín señaló que la alianza entre ambos estados busca construir una oposición coordinada y con presencia regional rumbo a las próximas elecciones, además de consolidar una estrategia política de largo plazo.

Por su parte, Julio César Hurtado Luna adelantó que el PAN impulsará una agenda legislativa centrada en las familias y anunció la presentación de una iniciativa relacionada con seguridad y combate al crimen organizado en el Congreso de Jalisco.

El legislador también lanzó señalamientos contra Morena al acusar presuntos vínculos de actores políticos con grupos delictivos , mientras aseguró que Acción Nacional buscará posicionar temas ciudadanos y de seguridad pública como parte de su plataforma electoral.

En tanto, el dirigente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez, afirmó que el partido atraviesa un proceso de renovación interna y apertura hacia la ciudadanía, con la intención de construir candidaturas respaldadas por la participación social.

Asimismo, defendió los resultados de los gobiernos panistas en entidades como Guanajuato y criticó a Morena por presuntamente debilitar instituciones nacionales y por el manejo de temas relacionados con seguridad, economía y salud pública.

En la reunión también participaron alcaldes, diputados, dirigentes municipales y representantes de estructuras distritales del PAN en la región Altos Norte de Jalisco.

SV