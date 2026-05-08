Las obras de remodelación que se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara convierten a la terminal aérea en un espacio moderno, seguro, amplio y listo para recibir a los turistas con motivo del Mundial 2026, aseguraron usuarios y pasajeros.

Sin embargo, señalan que aún existen pendientes, como agilizar el servicio de taxis y regularizar a los conductores “pirata” que ofrecen el servicio afuera de la terminal, a los ojos de la autoridad. La Línea 5, que conectará el aeropuerto con Periférico, es una buena opción de movilidad para atender la demanda, afirmaron.

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Andrea Ortega compartió que las remodelaciones “quedaron muy bien. Se ve más amplio, más moderno y más fácil de transitar. Parece un aeropuerto de una ciudad de primer mundo”.

Las obras, a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), comprendieron la ampliación de espacios, incrementos de filtros de seguridad, rehabilitación de accesos y ampliación del estacionamiento. También se modificó la fachada de este último y se amplió su capacidad a más de cuatro mil cajones.

Usuarios destacan modernización del Aeropuerto de Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Maribel López, quien visita Guadalajara dos veces al año, calificó las obras como “una maravilla”. El aeropuerto anterior era un espacio que no hacía sentir cómodo al pasajero, pero ahora relató que hasta el servicio mejoró. “Está muy organizado y los espacios de espera son más grandes”, dijo.

Sin embargo, aún hay pendientes. Adriana Padilla contó que la espera para un taxi de la terminal es de hasta una hora, además de que las tarifas “son muy elevadas”. Aprovechan porque necesitas salir de aquí”.

La joven pidió regularizar los taxis “pirata”, personas que ofrecen el servicio afuera de la terminal. Adriana señaló que son “insistentes y no te dejan caminar”. Este medio constató que los sujetos se tornan agresivos al notar la presencia de cámaras y grabadoras; aunque personal de la Guardia Nacional se encuentra en la zona, estos platican con ellos y les permiten operar. Uno de los uniformados reconoció que es un servicio irregular que opera fuera de la norma.

“Es un peligro porque no sabes quiénes son, a dónde te pueden llevar y qué pueden hacer. No sé por qué no hacen nada para quitarlos de aquí”, cuestionó Adriana.

En su lugar, anotó, se debe permitir el ingreso de taxis de plataforma. “Que los dejen pasar para que sea un mejor servicio para todos los que llegamos al aeropuerto”.

Habilitarán estacionamiento para conductores de plataforma y camiones para pasajeros

Con motivo del Mundial, el Gobierno del Estado habilitará un estacionamiento que funcionará como una base de sitio para conductores de plataforma. Este se encuentra en carretera a Chapala —en el retorno hacia Guadalajara— y tendrá capacidad para 62 vehículos. En este punto, los pasajeros podrán solicitar un vehículo a través de la aplicación (Uber, Didi e InDrive) y el conductor los recogerá.

GAP habilitará camiones que llevarán a los pasajeros que lo deseen a este estacionamiento desde la terminal. El servicio será gratuito y las unidades tendrán una frecuencia de paso de entre cinco y siete minutos.

En tanto, Samara Navarrete resaltó que la nueva Línea 5 mejorará la movilidad de la zona. El nuevo sistema de transporte masivo ya arrancó pruebas operativas con sus unidades eléctricas; se estima que comience operaciones a finales de este mes.

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Actualmente se construye la estación del aeropuerto, a un costado de las llegadas nacionales. También se espera que esté concluída al finalizar mayo.

Samara coincidió en que las tarifas del servicio de taxis de la terminal son muy elevadas, por lo que un servicio de transporte público permitirá ahorrar costos y agilizar el tránsito vehícular, comentó. “Sería más rápida la salida del aeropuerto, sin esperar taxis, y habría menos tráfico por la carretera (a Chapala) durante el Mundial”, compartió.

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