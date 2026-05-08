IDEFT y sectores productivos fortalecen la capacitación laboral en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) continúa fortaleciendo su modelo de certificación laboral con la creación de nuevos estándares de competencia enfocados en las necesidades productivas y sociales de la entidad. Así se dio a conocer durante la Primera Sesión del Comité de Gestión por Competencias para el Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, encabezada por el director general del organismo, Salvador Cosío Gaona.

Durante la reunión, el titular del IDEFT recordó que el instituto obtuvo el pasado 25 de julio el reconocimiento oficial como Comité de Gestión por Competencias , convirtiéndose en el primer instituto de formación para el trabajo del país en alcanzar esta distinción con el respaldo de los sectores educativo, empresarial y gubernamental.

A partir de este nombramiento, explicó, se impulsó una estrategia para integrar grupos técnicos y desarrollar estándares de competencia con identidad jalisciense, orientados a atender las demandas reales del mercado laboral y fortalecer actividades emblemáticas del estado.

“El comité tiene una alta función: revisar estándares, actualizarlos y crear nuevos estándares construidos desde la experiencia y vocación productiva de Jalisco”, señaló Cosío Gaona.

En representación de la Secretaría de Educación Jalisco, Wilibaldo Ruíz Arévalo destacó que la certificación de competencias permite fortalecer la relación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, además de contribuir a la formación de personal especializado para el desarrollo económico de la entidad.

Durante la sesión también fue designado como secretario técnico del comité José María Ceballos Cruz, quien presentó un informe sobre los avances logrados desde la creación del organismo.

Actualmente, el IDEFT cuenta con 24 estándares de competencia en áreas como atención ciudadana, capacitación, gastronomía, cosmetología, conciliación laboral, inclusión y servicios médicos auxiliares, además de temas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, se informó que ya existen acercamientos con 19 organismos públicos y privados para promover nuevas certificaciones y desarrollar estándares especializados conforme a las necesidades actuales de distintos sectores productivos.

Entre los proyectos más relevantes destaca la colaboración con asociaciones de personas sordas y la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco para crear estándares relacionados con lengua de señas mexicana y atención incluyente.

De igual forma, el comité trabaja en propuestas enfocadas en actividades tradicionales y productivas de Jalisco , como la labor del jimador, la fabricación de equipales y muebles rústicos, la elaboración de artesanías con fibra de pita y barro canelo, así como la producción de salsas artesanales y procesos especializados de la industria cárnica.

“Somos la tierra del tequila y no existe un estándar nacional para jimador. Vamos a construirlo desde Jalisco”, afirmó Cosío Gaona al subrayar la importancia de preservar y profesionalizar actividades representativas de la entidad.

El comité también proyecta certificar al menos a 250 personas en una primera etapa, incluyendo trabajadores del sector público, instructores del IDEFT y personal de empresas aliadas, además de fortalecer la capacitación interna del instituto.

Entre los objetivos planteados también se encuentra ampliar la cultura de la certificación entre empresarios y dependencias públicas. “La capacitación no es un gasto, es una inversión en capital humano y dignificación laboral”, puntualizó el director general.

En la sesión participaron representantes de áreas relacionadas con justicia, empleo, hospitalidad, educación especial y desarrollo económico, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar la profesionalización en sectores estratégicos para la competitividad del estado.

Entre ellos, Rubén Ortega Montes resaltó la relevancia de generar estándares en materia de seguridad pública y procuración de justicia, mientras que Gabriel Salles reconoció la coordinación entre el IDEFT y el sector empresarial para responder a las vacantes laborales actuales.

Por su parte, Arturo Castelazo calificó como histórico el impulso a la inclusión y al reconocimiento de la lengua de señas mexicana, mientras que Eliud Marín Espinosa consideró acertada la creación de estándares relacionados con hospitalidad y servicios.

Al clausurar la sesión, Daniel Lemus García reiteró el respaldo institucional al comité y llamó a aprovechar el conocimiento colectivo para fortalecer la capacitación y profesionalización de los distintos sectores productivos y sociales de Jalisco.

Con esta primera sesión formal, el Comité de Gestión por Competencias para el Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco busca consolidar una estrategia enfocada en la profesionalización, la inclusión y el fortalecimiento del capital humano como ejes para el desarrollo económico del estado .

SV