El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 13 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 112 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 59 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este miércoles 13 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en el Centro y Tlaquepaque; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 111 puntos IMECA en Las Pintas.La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS