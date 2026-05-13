El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 13 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy miércoles 13 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 112 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 59 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 41 puntos IMECA Buena Country 62 puntos IMECA Buena Oblatos 58 puntos IMECA Buena Centro 58 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 65 puntos IMECA Buena Águilas 65 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 80 puntos IMECA Aceptable Miravalle 61 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 38 puntos IMECA Buena Santa Anita 64 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 43 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 13 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este miércoles 13 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en el Centro y Tlaquepaque; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 111 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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