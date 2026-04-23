Guadalajara, líder en procedimientos de medicina estética en México

Guadalajara es líder en tratamientos de medicina estética en México, superando a Tijuana y la Ciudad de México en relación al número de pacientes y la cantidad de intervenciones, pues se realizan entre tres y cinco procedimientos de este tipo al día en la ciudad, aseguró el especialista en el sector y el director general de la quinta edición del Congreso de Medicina Estética Face and Body, Andrés Rosales Viruete.

Especificó que Europa, particularmente España, marcan la pauta en tratamientos y avances en medicina estética, pero América Latina ha tenido avances importantes en los últimos años. Brasil, líder en inyectables y tecnología en el continente, México y Estados Unidos son los países que dominan el sector.

"Guadalajara se ha convertido en el líder. Quizá por población, Ciudad de México por supuesto nos supera, pero en cuestión de relación número – usuarios, Guadalajara sería el número uno a nivel nacional […]. Guadalajara se ha convertido, en este caso, en el líder de la industria en relación al número población y número de inyectados o de inyectables.", comentó.

Rosales Viruete detalló que en México hay un número estimado de entre 12 mil y 15 mil médicos estéticos, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara hay entre mil y mil 500 especialistas, con lo que afirmó que la demanda de procedimientos puede ser atendida.

En tanto, anotó que en la ciudad se llevan a cabo intervenciones desde toxina, relleno, un tratamiento de biostimulador, terapias de reducción de talla, aplicación de lipolíticos en brazos, espalda, entre otros. Los tres más solicitados son toxina butolínica, uso de ácidos hialurónicos –a nivel de los labios, una ligera armonización facial, proyección de mentón, "tratar de levantar las caritas", - y el uso de bioestimuladores.

Detalló que este último consiste en la aplicación de algún producto que mejora la calidad celular, específicamente colagenotipo 1 y 3. "Lo que tengo como consecuencia sería un rejuvenecimiento, y lo digo con los dedos entre comillas, porque se trata de que la piel se vea más joven y no se trata de quitar años. Por eso lo decimos siempre de esa manera", explicó.

MF