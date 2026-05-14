La Fiesta de la Música 2026 llegará este fin de semana a la Colonia Americana como parte de las actividades del programa “Guadalajara LATE con las artes escénicas", que en esta ocasión tendrá una jornada gratuita de más de 10 horas continuas de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas que convertirán varias calles de la zona en un corredor peatonal lleno de música y convivencia.

¿Cuándo se realizará la Fiesta de la Música 2026 en la colonia Americana?

El evento se realizará el sábado 16 de mayo sobre la calle Pedro Moreno, entre Emerson y Prado, donde desde las 14:00 horas y hasta la medianoche; se presentarán 20 bandas en vivo distribuidas en tres escenarios principales, además de DJs, espectáculos visuales y espacios recreativos para las familias asistentes.

Entre los artistas confirmados destacan Kumbia Boruka, encargados del cierre del festival, así como Mexican Balkan Orkestar, Troupe Tropicalicia y el espectáculo visual de ZaikoCirko.

Como parte de las novedades de esta edición, se incorporará el escenario “Nouvelles Voix”, impulsado por la Alianza Francesa de Guadalajara y vecinos de la colonia, con el objetivo de abrir espacio a nuevos talentos musicales y propuestas emergentes.

CORTESÍA/ Cultura Guadalajara.

Además, durante la fiesta se presentarán los siete proyectos ganadores de la convocatoria “La Cultura LATE”, entre ellos Dyanyta Blez, Curiel, Alameda, Gina Carolina, dimeHOUDINI, David Chanson y Leazzy, seleccionados entre 68 propuestas artísticas.

La celebración también incluirá la participación de 18 restaurantes y bares de la colonia Americana, que ofrecerán experiencias gastronómicas acompañadas de música electrónica y ritmos alternativos con más de 10 DJs invitados.

Las autoridades informaron que, para garantizar la seguridad de los asistentes, desde las 23:00 horas del viernes 15 de mayo se cerrará la circulación vehicular en Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, así como en cruces cercanos con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado. Como rutas alternas se habilitarán las avenidas Miguel Hidalgo y López Cotilla.

El Gobierno de Guadalajara recomendó asistir caminando, utilizar transporte público o compartir automóvil, además de mantenerse hidratado, usar protector solar y ubicar los módulos de atención ciudadana instalados en el evento.

¿Qué habrá en la Fiesta de la Música 2026?

3 escenarios musicales

20 bandas en vivo

Más de 10 DJs

4 cuadras peatonales

18 restaurantes participantes

Actividades recreativas e infantiles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA