Destacan reducción de incendios forestales en el estiaje 2026 en Jalisco

Aunque la temporada de estiaje aún no concluye, las cifras en cuanto a incendios forestales ocurridos en Jalisco se reportan preliminarmente como favorables, al presentar una baja considerable en el número registrado en lo que va de 2026. Siendo la cifra más baja de los últimos seis años, al igual que la superficie afectada.

En el marco del Día del combatiente forestal, que se conmemoró el pasado 4 de mayo, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, refirió que, con hasta este pasado 13 de mayo, se habían registrado en la Entidad 523 incendios forestales que alcanzaron una superficie afectada de 27 mil 880 hectáreas, mientras que en el 2025 se reportaron en el mismo periodo 757 incendios y 75 mil 218 hectáreas afectadas.

Lo anterior representa una disminución del 30.9% de incendios en comparación con el año pasado, y 62.9% menos hectáreas forestales afectadas.

Sergio Ramírez López explicó que lo anterior ha sido gracias a la coordinación interinstitucional, la pronta respuesta por parte de los combatientes y brigadistas voluntarios, al fortalecimiento de la capacitación y del equipamiento de los elementos.

Además, este también dijo que uno de los principales avances se refleja en la disminución del promedio de superficie afectada por incendio y en la reducción de incendios de alta severidad: "El índice promedio de incendios forestales, es decir, si promediamos la cantidad de incendios por superficie de cada año el promedio anual hasta el año pasado era de 150 hectáreas. En este momento es de 54 hectáreas, es decir, estamos con una reducción también muy importante en la superficie por incendio", resaltó el director.

En cuanto a la colaboración con sectores de la sociedad civil quienes se suman al combate del fuego en brigadas coordinadas t capacitadas, refirió el director, el 63% de los incendios registrados en lo que va del año en Jalisco ha sido atendido en coordinación con una o más brigadas pertenecientes a las instituciones que son parte del programa de manejo de fuego, "consolidando un modelo de trabajo entre los tres órdenes de gobierno y organismos participantes".

"Esto vale la pena destacarlo: la coordinación ha sido increíble en los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, con las fuerzas armadas y Conafor, el gobierno del Estado con todas las secretarías y las dependencias que forman parte del programa y los municipios", celebró Ramírez López.

Por su parte, Marciano Valtierra, representante de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Jalisco, señaló que el Estado enfrenta un reto importante debido a las más de 4.8 millones de hectáreas de superficie forestal con las que cuenta, por lo cual, dijo, el modelo de coordinación implementado en la Entidad ha sido clave en la preservación de los bosques al evitar un incremento en el número de incendios forestales.

"Eso impone un reto extraordinario para poder proteger, desde la lógica de manejo del fuego, los bosques de los incendios forestales aquí en Jalisco, y para ello existe una espléndida coordinación interinstitucional entre la federación y el gobierno del Estado", afirmó.

Apuntan a que Jalisco tiene buen modelo en el manejo de incendios

"Me parece que Jalisco tiene un modelo ejemplar de atención de incendios a nivel nacional. Y eso es una cosa que es muy importante destacar", añadió Valtierra.

Y, debido a que la temporada de estiaje inicia formalmente en el mes de junio —una vez que comienza la temporada de lluvias—, las autoridades estatales afirmaron que se mantendrán en la vigilancia y atención de siniestros forestales, para conseguir que las cifras se mantengan en números positivos, y posteriormente se dará a conocer la cifra final de incendios de este tipo registrados este 2026.

En su intervención, Karina Hermosillo, coordinadora General de Gestión del Territorio, reconoció el trabajo realizado por brigadistas y combatientes forestales durante la temporada y llamó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos siniestros. "Su labor ha sido fundamental para responder con oportunidad, proteger zonas de valor ambiental y reducir riesgos a para las comunidades", señaló.

"Por eso volvemos a hacer un llamado muy claro, evitemos encender fogatas en zonas forestales o en lugares no permitidos no quememos basura no arrojemos colillas de cigarro no dejemos botellas vidrios ni residuos en áreas naturales. No realizamos quemas agropecuarias sin autorización, sin aviso y sin medidas de seguridad", instó la coordinadora.

Por su parte, Paola Bauche, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), informó que durante este año se han emitido 27 alertas atmosféricas y nueve emergencias relacionadas con incendios forestales y "otros eventos contaminantes", lo cual representa una disminución de 42% en este tipo de episodios respecto al año anterior.

"Hasta el momento efectivamente se tiene una reducción en el número de incendios en el número de hectáreas que han presentado incendios forestales. Sin embargo, como dice también la coordinadora recordarles que seguimos en la temporada de estiaje, seguimos en la temporada de incendios, forestales y es necesario que, tengamos mucho cuidado con todas las actividades que realizamos", añadió.

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AO

