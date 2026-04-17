Presenta VIVO los nuevos modelos de celulares V70 Y V70 Fashion Edition

En el marco de la celebración de los cinco años de operaciones en México, la marca VIVO presentó este viernes dos nuevos modelos de smartphone: el V70 y EL V70 Fashion Edition (FE).

La marca VIVO presentó este viernes dos nuevos modelos de smartphone: el V70 y EL V70 Fashion Edition (FE). EL INFORMADOR / A. NAVARRO

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La inteligencia artificial, la fotografía y el diseño que hacen único al modelo

Estos nuevos modelos se distinguen por su suite de inteligencia artificial, la fotografía, su diseño, la durabilidad de la batería y su seguridad. Pablo Tapia, director de Nuevos Negocios de VIVO en México, explicó que en estos cinco años de operaciones en el país la empresa ha registrado resultados positivos. Detalló que, además de estos modelos, VIVO cuenta con otros modelos en el país que le permiten estar en varios nichos de mercado.

Pablo Tapia, director de Nuevos Negocios de VIVO en México. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Estamos en todas las gamas; la gama de entrada de VIVO es la serie Y, donde tienes teléfonos que van del rango de entrada de 3 mil pesos; luego viene la serie V y de ahí viene la serie X, que es la de gama alta y donde tenemos un producto como el X300, que es el teléfono más potente que tenemos en este momento", añadió. VIVO es una de las marcas líderes a nivel global de telefonía.

VIVO es una de las marcas líderes a nivel global de telefonía. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

La marca china tiene más de 30 años en el mercado

La marca es de China y tiene más de 30 años en el mercado. Hoy por hoy ya lleva tres años seguidos siendo la marca número uno de ventas en China e India, que son los mercados más grandes del mundo. "Entre esos dos mercados se vende diariamente el 70 por ciento del total de los celulares que se venden globalmente", comentó. Los nuevos modelos fueron presentados en el Centro de Atención a Clientes Telcel ubicado en la avenida López Mateos esquina Tizoc en Zapopan.

La marca es de China y tiene más de 30 años en el mercado. Hoy por hoy ya lleva tres años seguidos siendo la marca número uno de ventas en China e India. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

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"VIVO tiene cinco años en México, ha sido un excelente aliado de nosotros; los productos que trae son bastante buenos y nos interesa mucho seguir contando con la tecnología como la que traen esos dispositivos porque hace que los clientes de Telcel tengan una mejor experiencia y puedan disfrutar y usar la red Telcel 5G que está en todo el país", dijo Hugo León Gastelum, director regional de Telcel.

VIVO hace que los clientes de Telcel tengan una mejor experiencia y puedan disfrutar y usar la red Telcel 5G que está en todo el país. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Modelos y precios: VIVO V70, 19 mil 999 pesos; VIVO V70 Fashion Edition, 12 mil 999 pesos.

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